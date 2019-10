5 trucchi facili per addormentarsi in pochi minuti: per sogni tranquilli e duraturi

5 trucchi facili per addormentarsi in pochi minuti: per sogni tranquilli e...

Lo stress non ti lascia dormire e prende il sopravvento? Scopriamo insieme i 5 truchetti per addormentarsi in pochi minuti

Dormire bene è importante per il nostro organismo non solo perchè ci aiuta a sentirci bene e ad affrontare le giornate più pensanti, ma anche perchè il sonno va a regolare anche ciò che riguarda il ‘funzionamento del corpo’. Per questa ragione gli esperti consigliano di dormire almeno 8 o 9 ore al giorno.

Malgrado ciò, negli ultimi decenni sono sempre più diffusi i disturbi del sonno a causa dei ritmi di vita sempre più frenetici i quali non ci consentono di riposarci come dovremmo e come vorremo.

Tali disturbi, hanno chiaramente degli effetti negativi sul nostro organismo il quale non risponde al massimo delle sue capacità, e andando dunque ad incidere in primis sull’umore rendendoci maggiormente sensibili e facilmente irritabili, ma anche sulla sfera della memoria, dell’attenzione, della concentrazione, dell’apprendimento a causa della stanchezza fisica e mentale.

Al fine di cercare di combattere contro i disturbi del sonno vi proponiamo 5 trucchetti per addormentarsi in breve tempo e meglio:

1 – Tecniche di respirazione

Il primo trucchetto che andremo a spiegare fonda le sue radici nello yoga ed è un toccasana per gli stati di ansia e stress. Un’ esercizio davvero molto semplice il quale consiste in alcuni esercizi di respirazione.

Affinchè sia efficace necessita di essere ripetuto nel corso delle settimane sino a che lentamente il corpo si abitua e le ‘nottatacce’ insonni non saranno che un lontano ricordo.

Prima di cominciare, stendetevi comodamente sulla schiena, e posizionate la lingua sul palato dietro i denti, per tutto il tempo dell’esercizio.

Chiudete la bocca e inspirate dal naso contando fino a 4 e trattenete per 7 secondi. Infine espirate dalla bocca per 8 secondi, ricordando di tenere la lingua nella posizione iniziale.

L’esercizio va ripetuto per 4 volte consecutive, prima di addormentarsi e al mattino appena svegli per 8 settimane.

2 – Tenere tablet, smrtphone e tv spenti

Alla base dei disturbi del sonno ai tempi odierni vi è l’uso smodato degli apparecchi elettronici prima di addormentarsi, anche a letto, a causa della luce blu provenienti dagli schermi.

Affinchè addormentarsi sia più semplice e vengano limitati ed eliminati i disturbi del sonno, gli esperti consigliano di spegnere tutti i dispositivi almeno due ore prima di andare a dormire.

3 – Tenere bassa la temperatura della camera da letto e fare una doccia calda

E’ importante mentre si dorme, tenere la temperatura della camera da letto bassa. Infatti come spesso accade nelle calde notti estive, una temperatura troppo elevata non permette al corpo di addormentarsi.

Facendo un bagno caldo prima di andare a dormire, si tende al nostro cervello una sorta di tranello, perchè il corpo dopo la doccia si raffredderà e lentamente capirà che è ora di addormentarsi.

4 – Stare al buio

Stare al buio permette al nostro corpo di produrre un importante ormone, quello della melatonina, che ci consente di dormire bene.

Prima di mettersi a letto a tal proposito, gli esperti consigliano di abbassare la luce 30 minuti prima, oppure di utilizzare la mascherina davanti agli occhi.

5 – Utilizzare la giusta posizione

Secondo il parere degli esperti per favorire una buona qualità del sonno la posizione ideale sarebbe quella sul fianco.

Infatti come rivelano alcuni studi la posizione supina potrebbe comportare in molti casi un blocco delle vie respiratorie che causano a loro volta delle apnee notturne che inducono il soggetto a ‘russare’.