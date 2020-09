Scopri se sei sulla strada giusta per diventare la persona che vuoi e che sei destinato ad essere: 5 segnali da carpire.

Vuoi scoprire se stai diventando la persona che vuoi e che sei destinato ad essere? Impara a carpire questi 5 segnali che confermano tutto ciò.

Come capire che sei sulla strada giusta

Imparare ad ascoltarci, studiarci e conoscerci sia fisicamente che mentalmente è la chiave per star bene con noi stessi e con gli altri.

Ognuno di noi col passare degli anni si forma, cresce, evolve e diventa ciò che è destinato ad essere.

Il mondo esterno ci dirotta spesso verso una direzione che potrebbe non essere quella che vorremmo.

Affrontare le sfide della vita, fare esperienze negative e positive, conoscere persone, viaggiare sono solo una misera parte di quello che fa di “noi”, Noi.

La versione migliore di noi stessi è il nostro obiettivo e non è affatto inarrivabile, basta rimanere concentrati e cambiare rotta se necessario.

Diventare ciò che siamo destinati ad essere è un meraviglioso viaggio personale fatto di up and down.

5 segnali che ti aiutano a capire se sei sulla strada giusta

1.Indipendenza

Crescere ed evolversi significa soprattutto diventare indipendenti sotto molto aspetti: economicamente, emotivamente e mentalmente oltre che affettivamente.

Nella vita è bene capire fin da subito che possiamo contare sempre e solo su noi stessi al 100%.

Certamente i solidi legami di amici e familiari non devono essere sottovalutati anzi, sono uno splendido e necessario contorno al nostro essere ma non possono essere il punto focale.

Noi stessi siamo il punto focale, non gli altri.

Gestire la vostra vita da soli, contando sulle vostre forse e abilità vi rende indipendenti e forti: sei sulla strada giusta se lo stai già facendo.

2.Il rimorso a volte bussa alla tua porta

Il rimorso è l’inconscia, o conscia, consapevolezza di aver sbagliato qualcosa.

Purtroppo non esiste una macchina del tempo che ti permette di tornare indietro e fare scelte diverse, bisogna convivere con le proprie decisioni.

Provare rimorso non è negativo anzi, ti insegna molte cose come ad esempio a reagire diversamente nelle prossime occasioni se le vecchie scelte non ti hanno soddisfatto.

Un po’ di rimorso ogni tanto ti renderà una persona migliore.

3.Accetti te stesso così come sei, imperfetto

Un importante passo nel viaggio in cui si diventa la persona che dobbiamo essere è accettarsi per quello che si è.

Accettarsi non significa non provare a migliorarsi ma comprendersi, amarsi e capire se stessi.

Dobbiamo aspirare alla miglior versione di noi stessi sempre ma dobbiamo anche accettarci per quello che siamo.

Non tutti gli aspetti di noi stessi, fisici e caratteriali, possono cambiare del tutto e bisogna accettarlo per andare avanti nella propria crescita personale.

Leggi anche: Autostima, come costruire la sicurezza in se stessi

Fare errori e prendere decisioni sbagliate non è sempre un male perché solo imparando da tutto questo ne potrà uscire qualcosa di buono, di positivo e costruttivo.

4.Sei, riflessivo positivo e propositivo

Quando rifletti su te stesso, sui tuoi comportamenti e sulla tua vita stai intraprendendo un passaggio importante del tuo viaggio.

Riflettere ti porterà quasi certamente ad un nuovo stadio evolutivo, possibilmente migliore del precedente.

Non dobbiamo vivere con i paraocchi, la strada può essere cambiata in qualunque momento.

Essere positivi e propositivi nelle proprie riflessione aiuta a prendere decisioni migliori: si dice che la vita è uno specchio, sorridile e lei sorriderà a sua volta.

Non significa certamente sottovalutare pericoli, ansie e preoccupazioni bensì non focalizzarsi solo su quelle ma sul lato bello e positivo.

Leggi anche: Concedersi quello che si merita per attirare ciò di cui abbiamo bisogno

5.Dai valore alla qualità della tua vita

La tua vita è un viaggio, un percorso segnato da sconfitte e traguardi dei quali tu sei responsabile all’80%.

Raggiunto un traguardo o fallito un progetto inseguine un altro e migliora la qualità della tua vita più che puoi.

Vivi la vita che di notte sogni, hai la capacità di farlo se ti impegni!