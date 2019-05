5 motivi per cui andare al mare rende felici e fa bene al cervello

5 motivi per cui andare al mare rende felici e fa bene...

10 anni di ricerca ed esperimenti hanno portato ad una prova inconfutabile: il mare fa bene al nostro cervello e ci rende particolarmente felici

Amate il mare? Avete in mente di prenotare un viaggio in una meta caraibica questa estate? Fate bene al vostro cervello e alla vostra umore; lo dice la scienza.

Uno studio scientifico durato oltre 10 anni ha dimostrato come lo stare vicino ad un luogo marittimo rilasci sostanze chimiche, nello specifico la dopamina, la serotonina e l’ossitocina nel nostro organismo capaci di stimolare il nostro cervello e il nostro senso di felicità.

5 motivi per cui ci fa bene il mare

Lo studio ha dimostrato come la presenza dell’acqua sia fondamentale per il nostro benessere psico-fisico in cinque passi fondamentali:

1) Innanzitutto il colore, il blu

Forse non sarà un caso se Mark Zuckerberg quando ha ideato Facebook ha deciso di impostare come colore principale del social il blu. È il colore preferito nel mondo, un colore universale . In una ricerca del 2003, è stato chiesto a 232 persone di differenti località mondiali di identificare il loro colore preferito. La maggior parte ha scelto appunto il blu.

2) Stare nell’acqua ci fa ritornare nel nostro stato naturale “animale”

L’acqua è uguale a vita. Un legame indissolubile e imprescindibile. Il 75% del nostro corpo è costituito da acqua e oltre 2 terzi del globo è sommerso dal mare.

3) L’acqua ti fa ringiovanire

In uno studio di fine anni 90 condotto da “Enviromental Psychology” sono stati analizzati i rendimenti e la concentrazione di 2 diversi gruppi di studenti: il primo era situato in stanze su vedute naturali (tra cui quelle marine) il secondo su vedute metropolitane. I risultati hanno dimostrato che il primo gruppo ha ottenuto risultati molto più elevati rispetto al secondo.

4) Stare vicino al mare ci rende felici, lo dice lo studio condotto da “Mappiness”

5) Passeggiare sulla costa ci rilassa

Il suono del mare, il camminare scalzi, il profumo del mare agiscono a livello subconscio dandoci una sensazione di estrema rilassatezza