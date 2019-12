Eventi economici del 2019: ecco quali sono!

Il 2019 sta per terminare e “tirando le somme” possiamo ricordare quali sono i 5 eventi economici principali che caratterizzeranno per sempre questo anno.

Vuoi conoscerli? Bene, allora continua a leggere questa guida!

Riassetto organizzativo Mediaset

Come dimenticare il riassetto di Mediaset e la nascita della super holding olandese per costruire il polo televisivo?

I CDA di Mediaset e Mediaset Espana hanno creato una nuova capogruppo attraverso una fusione di Mediaset e Mediaset Espana con e in Mediaset Investment NV, holding olandese che sarà rinominata MFE – Mediaforeurope NV.

L’obiettivo della fusione è quello di conseguire maggiori efficienze e risparmi di costi per un ammontare complessivo pari a circa 100-110 milioni nei prossimi 4 anni.

Fusione alla pari per Fca-Psa: quarto gruppo mondiale

La società nata dalla fusione ha unito le competenze per far fronte alle nuove sfide nel settore elettrico e nella transizione tecnologica, venendo a generare sinergie annuali, senza chiusure di stabilimenti.

La nuova capogruppo con sede in Olanda è stata quotata su Euronext (Parigi), Borsa Italiana (Milano) e al New York Stock Exchange e ha continuato a mantenere un’importante presenza nelle sedi operative centrali in Francia, Italia e negli USA.

Grazie a questa integrazione, i due gruppi automobilistici sono riusciti a diventare leader in tre mercati su quattro: Europa, Nord e Sud America.

Ex Ilva: andati in fumo 23 miliardi di euro di PIL

L’Ilva è una questione nazionale, che ha “bruciato” ben 7,3 miliardi di PIL italiano: lo stesso Premier Conte ha sottolineato che il Governo sta lavorando al piano industriale e ci sarà il coinvolgimento dello Stato.

Nei prossimi giorni il Governo è chiamato a varare il decreto “Cantiere Taranto”.

La tensione sull’ex Ilva rimane alta: sono stati avviati sequestri e perquisizioni da parte della Guardia di Finanza negli uffici di ArcelorMittal di Taranto e in quelli milanesi di via Brenta.

Nell’inchiesta milanese sull’addio di ArcelorMittal all’Ilva, oltre alle false comunicazioni al mercato, i PM contestano il reato di omessa dichiarazione dei redditi.

Salvataggio Alitalia: dal Governo 400 milioni di euro

I ministri dell’Economia e dello Sviluppo economico hanno firmato il decreto ministeriale che eroga il finanziamento da 400 milioni di euro per evitare che Alitalia debba interrompere l’attività per mancanza di liquidità.

Intanto, è stata estesa la Cigs per 1.020 addetti al 23 marzo 2020.

Accordo Conad-Auchan Retail

Conad ha siglato un accordo con Auchan Retail per l’acquisizione della quasi totalità delle attività di Auchan Retail Italia.

Con questa acquisizione Conad diventerà leader di mercato della grande distribuzione in Italia e sorpasserà Coop.