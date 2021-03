Lo riconosci? Oggi ha 48 anni, è sposato con un’attrice e giudice di Amici 20

Nessuno è stato in grado di scoprire l’identità del bambino in foto. Siamo riusciti a scoprirla per voi e ve la sveliamo di seguito.

Da giorni circola sul web lo scatto che mostra questo bambino bellissimo e dall’aspetto davvero regale.

Il piccolo è super composto e abbraccia il suo amatissimo cane. Oggi è un uomo di 48 anni e non c’è nessuno che non lo conosca. Scopriamo chi è.

Chi è il bambino misterioso in foto

Il ragazzino nello scatto oggi ha 48 anni ed è un personaggio di spicco della nobiltà del nostro Paese.

Nel corso degli anni è riuscito anche a conquistarsi uno spazio importante nel mondo dello spettacolo italiano.

Ha addirittura partecipato al Festival di Sanremo, piazzandosi sul podio.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Ora è giudice di Amici 20

Il bambino in questione oggi è sposato con un’attrice molto nome, il cui nome è Clotilde Courau.

La coppia ha due figlie bellissime, Vittoria e Luisa, nate nel 2003 e nel 2006.

Ha vari nomi, Umberto Reza Ciro René Maria, ed è figlio di un nobile e imprenditore italiano, naturalizzato svizzero.

Da giorni è impegnato con il talent show di Amici 20, dove veste i panni di giudice.

Ora capite di chi parliamo? Naturalmente di Emanuele Filiberto di Savoia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuele Filiberto di Savoia (@efsavoia)

Se all’inizio era stata contestata la sua partecipazione ad Amici 20, in quanto giudicato da molti incompetente, il principe è riuscito, in poco tempo, a far cambiare idea a tutti.

Emanuele, infatti, esprime pareri in maniera molto obiettiva e sembra capirne sia di danza che di canto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuele Filiberto di Savoia (@efsavoia)

Non ci rimane che augurare a Emanuele Filiberto di Savoia tanta fortuna con il suo percorso televisivo!