Come mangiare la pasta sotto le feste senza prendere peso: 3 consigli efficaci

Scopri come gustarti la pasta sotto le feste natalizie senza ingrassare: 3 consigli efficaci per farlo senza prendere 1 etto.

Natale è quasi arrivato e anche le abbuffate sono in arrivo: lasagna, risotti, pasta al forno, fettuccine e molte altre paste deliziose vi aspettano per le feste natalizie, resisterete o vi lascerete andare cedendo alla golosità?

I carboidrati non sono il demonio, senza dubbio se ne abusate e non li smaltite potrebbero incentivare l’aumento di peso: come mangiare la pasta sotto le feste natalizie senza ingrassare? Segui questi 3 semplici consigli e potrai goderti spaghetti e lasagne senza rimorso, la bilancia non segnerà nemmeno 1 etto in più.

Pasta, Natale e paura di ingrassare

Mangiare piatti complessi e deliziosi sotto le feste è all’ordine del giorno, tutte le ricette tradizionali natalizie sono una continua tentazione.

La paura di ingrassare sotto le feste è comune a tutti, durante il periodo natalizio ci muoviamo meno e mangiamo di più. Con l’emergenza pandemica questo connubio sarà ancor più vivido e il rischio di ingrassare è maggiormente realistico.

Senza dubbio per evitare di prendere qualche chilo sotto le feste è bene non abbuffarci sempre e concederci gli giusti sfizi senza esagerare. Muoversi quanto possibile e fare attività fisica è molto importante per bruciare le calorie extra.

Ci sono però 3 consigli da tenere sempre a mente per rimanere in forma mangiando la pasta, più spesso del solito, durante le feste.

Come mangiarla senza ingrassare neanche 1 grammo

Per mangiare la pasta sotto le feste natalizie e non ingrassare senza dubbio il primo accorgimento da adottare è la mobilità: cercate di essere più attivi possibile se la mangerete più spesso del solito. La pasta è un importante fonte di carboidrati quindi energia, se non smaltita sarà ad un certo punto accumulata e convertita in adipe.

Segui questi 3 semplici ed efficaci consigli per mangiare spesso la pasta sotto le feste e non ingrassare:

Piatto unico. Se mangerete spesso la pasta sotto le feste sarebbe meglio preferire un condimento che possa renderla un piatto unico: un piatto completo con fonte di proteine, carboidrati e grassi. La pasta è la prima fonte di carboidrati nel piatto unico, bisogna aggiungere un condimento a base di carne oppure pesce, uova, formaggio, legumi o affettato e delle verdure. Un filo di olio evo e il piatto unico, equilibrato e gustoso sarà pronto. Un piatto di fettuccine con gamberoni e zucchine, pappardelle al ragù oppure lasagna con funghi, prosciutto e piselli sarebbero ottimi piatti unici da gustare sotto le feste.

Bevi acqua e diminuisci apporto di zuccheri. Mangiando spesso la pasta sarebbe utile per non ingrassare non addizionare altri zuccheri e grassi nella medesima giornata. Godetevi il piatto di pasta e il giorno dopo una bella fetta di panettone, un’alimentazione bilanciata è sempre di aiuto per tenersi in forma. Bere molta acqua e rimanere idratati eviterà che possiate avere attacchi di fame nervosa.

Quantità. Non esagerate con le quantità, ricordate che circa 80g-100g di pasta è la porzione consigliata da assumere in un pasto.