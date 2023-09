Perché si dice che i gatti hanno 7 vite? Da dove nasce questa credenza

Tutti i modi dire italiani nascondono, in realtà, un significato ben preciso. Ecco, a tal proposito, perché si dice che i gatti hanno 7 vite.

Tra gli animali che vivono in perfetta simbiosi con noi esseri umani, oltre ai cani, vi sono anche i gatti. Sono anni, infatti, che anch’essi vengono classificati come animali domestici, e in tanti li prediligono rispetto al cane perché più autonomi e indipendenti. E proprio per questo, alcune persone credono che il gatto sia meno affettuoso di altre specie animali. Tuttavia, nonostante tale credenza sia abbastanza diffusa, si può tranquillamente affermare che non è affatto così.

Sì, vero, i gatti si gestiscono in maniera molto più autonoma in confronto agli altri nostri amici a quattro zampe, ma ciò non toglie che anche con essi si possa creare un legame speciale e indissolubile. Le nostre mascotte feline ci amano, e sanno perfettamente come farcelo capire. Sì, sono dei veri coccoloni, e dietro il loro sguardo amorevole, curioso e misterioso allo stesso tempo, si nasconde un vero e proprio mondo.

I gatti, infatti, sono i protagonisti di diverse credenze e leggende appartenenti al passato, e su di loro si fonda anche un celebre proverbio che in Italia viene utilizzato molto spesso: avere sette vite come i gatti. Qual è il suo reale significato? Perché si dice così? Scopriamolo insieme.

Perché si dice che i gatti hanno 7 vite

A prima vista possono sembrare animali piccoli, teneri e fragili, ma in realtà, i gatti sono dotati di una forza straordinaria, di un senso dell’equilibrio più unico che raro, e di un’agilità fuori dalla portata della maggior parte delle specie presenti sulla terra.

Ed è proprio per queste sue caratteristiche che si dice che i gatti hanno sette vite. Esse, infatti, permettono loro di cavarsela in molte delle situazioni che si trovano davanti, e di saltare da piani molto alti e atterrare senza un solo graffio.

Tale proverbio, inoltre, si basa anche sui maltrattamenti subiti dai gatti nel Medioevo ai quali, alcuni di essi, riuscivano comunque a sopravvivere. All’epoca, come tutti saprete, i felini erano associati alle streghe e alla stregoneria, ed è proprio per questo motivo che, spesso, venivano torturati.

L’aura di mistero che ruota intorno ai gatti

Il gatto, ancora oggi, è considerato un animale molto misterioso, ma da dove nasce tale credenza? Nell’epoca del Medioevo, come precedentemente accennato, si pensava che le streghe si reincarnassero proprio in tale animale. Gli antichi egizi, invece, consideravano i gatti delle divinità. E anche quando si utilizza il proverbio “avere sette vite come i gatti”, inconsapevolmente, si sta facendo un chiaro riferimento alla loro misticità.

Il sette, infatti, non è affatto un numero casuale, al contrario, rappresenta equilibrio e perfezione. La cifra in questione, inoltre, è anche il risultato che si ottiene addizionando il numero tre e il numero quattro dove il primo, rappresenta il mondo umano, e il secondo, per contro, quello divino e spirituale.