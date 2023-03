Kate e William disperati, il principino George preoccupa tutti: sudditi dispiaciuti

Il principino George non potrà assolutamente fare una cosa che lo appassiona moltissimo: grande tristezza per William e Kate.

Non è di certo uno dei momenti migliori di sempre per la Famiglia Reale, che deve fare i conti con scandali e gossip che vanno inevitabilmente a creare un danno non banale all’immagine di Buckingham Palace. Basti pensare al caso Epstein che ha creato enormi problemi al principe Andrea di York, sostanzialmente isolato dagli altri reali, ma anche alle continue accuse che arrivano dalla California, precisamente da Montecito, il luogo in cui Meghan e Harry hanno deciso di trasferirsi nel 2020 per vivere una vita indipendente dalla Royal Family, non solo dal punto di vista finanziario.

Il sogno di George rimarrà tale: la delusione del principino

Harry, che ha rinunciato anche ai titoli reali assieme a sua moglie, ha infatti pubblicato la sua autobiografia Spare – Il Minore, che ha provocato forti scossoni a Palazzo e che viene vista come l’ennesimo capitolo dello scontro tra i Sussex e la Famiglia Reale. Tra le tante affermazioni di Harry c’è anche quella che riguarda i suoi nipoti, George, Charlotte e Louis, ovvero i figli di William e Kate. Il Duca di Sussex sostiene infatti che uno di loro è costretto a subire ciò che ha vissuto anche lui, vale a dire essere sempre considerato “una ruota di scorta“.

William e Kate hanno preferito non rispondere nulla a Harry, seguendo lo slogan della Firm tanto caro a Elisabetta II: “Non lamentarti mai, non spiegarti mai“. Il principe e la principessa di Galles continuano ad occuparsi dei loro figli senza badare alle accuse lanciate da Harry: tuttavia, pare proprio che il principino George non potrà coltivare un suo grande sogno per via del suo status. Un aspetto su cui ovviamente William e Kate saranno intransigenti. Ma di cosa si tratta?

La grande passione di George: William conferma tutto

George è erede diretto al trono, come sanno bene i fan della Famiglia Reale. Dopo re Carlo III sarà William a sedere al trono del Regno Unito: dopo l’attuale principe di Galles toccherà proprio a George: per farla breve, anche se non ha ancora compiuto 10 anni il principino ha già il futuro scritto.

Tuttavia, come è facile immaginare, a quest’età l’ultimo interesse di George è quello di fare il re. Il piccolo, infatti, ha già fatto capire più volte che vorrebbe fare proprio altro nella vita, ma ovviamente non gli sarà consentito: un domani sarà lui a guidare il regno. Ma cosa vorrebbe fare George?

La grande passione del primogenito di William e Kate è quella della divisa: George vorrebbe infatti diventare poliziotto, come ha fatto capire lui stesso ai suoi genitori. In occasione del Natale 2017 era stato William a rivelare che George aveva chiesto in dono un’automobile giocattolo con i lampeggianti; un anno più tardi il principe di Galles confermò questa grande passione di suo figlio durante i Metropolitan Police Excellence Awards. “George va pazzo per la Polizia“, aveva detto William in quell’occasione. Il sogno di George è destinato a rimanere tale.