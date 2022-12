Acqua di cottura delle patate, MAI buttarla: nasconde molteplici usi

Come la maggior parte di voi saprà, la patata è uno di quelle cose che difficilmente manca in casa propria.

La utilizziamo, infatti, in cucina e in diversi modi, eppure ci sono delle cose che non sappiamo della patata. La sua storia, per esempio. Qui di seguito cercheremo di conoscerla più da vicino per capire da dove viene e soprattutto cercheremo di capire cosa possiamo fare con la sua acqua di cottura.

Della specie Solanum tuberosum, la patata rappresenta un alimento che viene dalla Ande e il popolo degli Inca ne faceva largo uso.Solo più tardi arrivò in Italia ma non fu accolta bene, poiché non era facile riuscire a coltivarla. Eppure nonostante questo diventò presto una fonte importante, in termini di alimentazione, per i più poveri.

Ma facciamoci una domanda ora: cosa possiamo fare con l’acqua di cottura della patata? Invece di buttarla, possiamo fare altro?

I vari usi della patata: pulire oggetti con l’acqua di cottura

Quando utilizziamo qualcosa, soprattutto in cucina, è bene chiedersi se si può fare altro con ciò che ci rimane. I cosiddetti scarti.

Se si parla della patata, la risposta è sicuramente un bel si.

L’acqua di cottura della patata per esempio è una di quelle cose che può essere utilizzata, senza arrivare a buttarla. Utilizzata per cosa?

Per pulire casa per esempio: o addirittura potete utilizzarla per pulire il vostro viso. Non ci credete? E invece è proprio così.

Ovviamente dovete prima farla raffreddare e solo dopo potete servirvene per pulire i vostri oggetti, per esempio.

Nello specifico se volete pulire oggetti in argento, dovrete semplicemente immergerli nell’acqua di cottura per poi lasciarli lì, per circa un’oretta. Passato questo lasso di tempo potete toglierli da lì dentro, sciacquarli sotto l’acqua.

Vedrete che saranno come appena acquistati. Splendenti.

Uso dell’acqua di cottura in cucina e non solo: cosa fare?

E se volessimo utilizzarla in cucina? Si può fare?

Si può fare e come: basterà aggiungerla al brodo per gustare delle deliziose minestre.

E se abbiamo voglia di un bel purè, possiamo procedere con l’aggiunta di latte e appunto acqua di cottura delle patate.

Può anche essere versata in giardino, accanto alle vostre aiuole: in questo modo grazie all’amido non cresceranno erbacce inutili.

A tal proposito ricordate di far sì che non ci sia contatto con le piante perché potrebbero insorgere un po’ di problemi per quest’ultime.

Ma passiamo all’uso che possiamo fare per la pulizia del viso: come vi abbiamo accennato può essere utile anche per questo. Nello specifico immergete un dischetto di cotone nell’acqua di cottura che però sarà già tiepidina.

Successivamente potete passarlo sul vostro viso circa 4 volte, massaggiando con tanta delicatezza.

Dopodichè potrete anche mettere, come fate abitualmente, la vostra crema al fine di idratare il vostro viso.

Sicuramente avvertirete sollievo e la vostra pelle splenderà come non mai.

Non ci credete? Prima di buttare l’acqua di cottura delle vostre patate, provate a fare questo e vedrete che rimarrete senza parole per i risultati che otterrete.