Torta a 2 strati con mele e marmellata, assaggiala: vedrai che delizia

Esiste una torta alle mele con l’aggiunta di marmellata che è considerata una delle più golose di tutte. Ecco la ricetta.

Durante i nostri pranzi e cene, specie quando siamo in compagnia di alcuni ospiti abbiamo l’abitudine di terminare il momento conviviale con un dolce e quasi sempre ad apparire sulla tavola come dessert è una torta.

Ci sono molte torte che vengono realizzate in modo elaborato e negli ultimi anni in molti stanno cercando di specializzarsi e affinare le loro qualità culinarie per rendersi sempre più capaci di preparare questi prodotti.

Torta mele e marmellata: la ricetta

Complice è anche la televisione che ha cominciato a mandare in onda programmi tv mirati sulla preparazione di dolci. Basti pensare che quest’anno la trasmissione televisiva Bake Off Italia festeggia il decimo anno dalla sua messa in onda e attualmente è in onda su Real Time ogni venerdì sera in prima serata.

La gara culinaria in questione prevede la conoscenza di metodi di cottura specifici per ogni dolce anche se a partecipare sono cuochi amatoriali, ma per sorprendere i nostri ospiti o dedicarsi un momento goloso a merenda non c’è bisogno di partecipare ad una competizione televisiva, a meno che qualcuno non voglia provarci.

Ci sono tantissime ricette messe a disposizione da siti internet e blog a cui poter attingere e tra queste troviamo quella di una torta molto buona che prevede l’utilizzo di mele e marmellata.

Per eseguirla abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

2 mele rosse

70 ml di olio di semi

succo di limone

cannella in polvere

100 gr di marmellata

3 uova medie

1 pizzico di sale

160 gr di zucchero

80 ml di latte

buccia di limone

200 gr di farina 00

8 gr di lievito per dolci

zucchero a velo

Esecuzione

Per la preparazione sbucciare le mele eliminando il torsolo e poi tagliarle a pezzettini piccoli. Successivamente versarle in una padella aggiungendo 30 gr di zucchero e la cannella in polvere con il succo di limone.

Mescolare di tanto in tanto e far cuocere a fiamma bassa per circa 10 minuti per poi levarla del fuoco e versarci dentro la marmellata mescolando il tutto per bene e lasciare il composto finché non si raffredda.

Nel frattempo in una ciotola rompere le uova a temperatura ambiente unendo i restati 130gr di zucchero e un pizzico di sale e lavorare con le fruste elettriche o a mano il composto finché non abbiamo un composto gonfio e spumoso.

Aggiungere in seguito durante la montatura la buccia di limone grattugiandola nella sua parte colorata e continuare ad utilizzare le fruste versando a filo l’olio di semi e il latte a temperatura ambiente.

Dopodiché setacciare la farina con il lievito per dolci e lavorare il tutto amalgamando per bene gli ingredienti finché non si forma un impasto liscio e omogeneo e andremo a versarne la metà all’interno di uno stampo.

È consigliabile utilizzarne uno il cui diametro sia di 24 cm ma qualsiasi tipo di stampo andrà bene stando attenti a non esagerare con le quantità rispetto a quelle dettate dalla ricetta in questione.

Dopo aver livellato metà del composto nello stampo, cuocerlo in un forno già preriscaldato e statico a 180° per circa 15 minuti. Passato questo arco di tempo tirarla fuori dal forno e aggiungere sopra le mele con la marmellata precedentemente preparata e spalmare con delicatezza.

Versare successivamente il restante composto affinché tutte le mele con la marmellata vengano coperte e cuocere per altri 30 minuti. Una volta cotta, accertarsi che non sia cruda facendo la prova stecchino e qualora sia pronta farla raffreddare su un piatto da portata.

Prima di servirla spolverarla con un po’ di zucchero a velo e al taglio potrete vedere che grazie a questo metodo di cottura il ripieno rimane ben saldo all’interno e farete un figurone.