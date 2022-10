In pensione con 15 anni di contributi, è possibile solo se fai questo

Secondo alcune situazioni è possibile andare in pensione con soli 15 anni di contributi, persino non rientrando nelle categorie descritte dall’esonero di Amato.

Il “trucco” per andare in pensione con appena 15 anni di contributi è uno strumento contemplato nell’articolo 3 del decreto ministeriale 282 del 1996.

Questa possibilità è riservata a quanti, iscritti alla Gestione Separata, tra le lavoratrici e i lavoratori, viene dato modo di riunire, in modo gratuito tutti i contributi versati in altre gestioni.

Chi lo desidera, quindi, può cumulare gratuitamente, nella Gestione separata, tutti i versamenti maturati durante la carriera, con un ammontare della pensione che, può essere conteggiato integralmente per mezzo del sistema contributivo.

Ma è proprio questo elemento che consente al lavoratore di raggiungere il pensionamento con soli 15 anni di contributi, dal momento che in questo modo si può usufruire dell’opzione contributiva per la pensione di vecchiaia.

Si tratta di un particolare non molto noto ai più, che può essere utile a chi, non è riuscito a maturare i 20 anni di contributi richiesti per accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni.

Invece di rinunciare alla possibilità di ricevere un assegno pensionistico, sarà sufficiente attendere quattro anni e andare in pensione a 71 anni evitando di vanificare in modo inutile i contributi versati.

La pensione di vecchiaia

Al fine di ottenere la pensione di vecchiaia devono essere soddisfatti una serie di requisiti:

coloro che hanno contributi precedentemente versati al 1° gennaio 1996, necessitano di un’ età minima di 67 anni, nonché di almeno 20 anni di contributi versati, e che diventano 15 se si rientra in una delle tre esenzioni Amato;

dovranno avere almeno 67 anni di età, inoltre è necessario aver versato almeno 20 anni di contributi, che diventano 15 se si rientra in una delle tre esenzioni Amato; per quanti non sono in possesso dei contributi versati prima dell’1 gennaio 1996, invece, oltre ai requisiti appena riportati deve avere una pensione con un’importo pari a 1,5 volte l’assegno sociale.

Per costoro non è possibile usufruire degli esoneri Amato.

Alternativamente, i contribuenti puri hanno la possibilità di raggiungere la pensione di vecchiaia all’età di 71 anni, laddove risultano sufficienti 5 anni di contributi.

Questa dunque può essere vista come l’ultima opportunità per quanti, durante tutta la carriera lavorativa non hanno maturato gli indispensabili 20 anni di contributi.

Piuttosto che abbandonare la possibilità di ricevere una pensione, considerato che comunque l‘Inps non restituirà i contributi versati, non resta che attendere ulteriormente, per arrivare a 71 anni.