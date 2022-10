Ginevra Lamborghini, com’era prima del GF Vip? Farete fatica a riconoscerla

Prima di partecipare al Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini era completamente diversa rispetto ad oggi. Ecco come ha cambiato il suo look.

Una delle concorrenti più discusse nell’edizione in corso del Grande Fratello Vip è Ginevra Lamborghini sorella della più famosa Elettra Lamborghini con il quale non ha un ottimo rapporto.

La ragazza, ha debuttato lo scorso 19 settembre all’interno del reality di Canale 5 e sin da subito ha parlato del suo rapporto con la sorella. Secondo la concorrente Elettra ha cominciato senza alcun motivo a non parlarle a tal punto da non invitarla neanche al suo matrimonio con Afrojack avvenuto nel 2020.

Ginevra Lamborgini: ecco il suo look prima del Gf Vip

Come raccontato all’interno del reality da Ginevra, i loro genitori e amici in comune avrebbero fatto di tutto per far riappacificare le due ragazze ma Elettra non sembra averne voglia.

La vippona ha ammesso di essere pronta ad un confronto e di averle scritto una lettera a cui non ha mai ricevuto risposta e ha continuato a parlare di lei anche agli altri concorrenti nella casa.

Elettra però non ha voluto parlare di questa questione e si è espressa soltanto con una storia su Instagram dove ha ammesso di non voler dire nulla per mantenere la sua riservatezza e di non aver mai ricevuto nessuna lettera da parte della sorella.

Inoltre, secondo Sofia Giaele De Donà, altra concorrente della settima edizione del Gf Vip, Elettra non parlerebbe più a sua sorella per via di un video che quest’ultima ha registrato e con la quale pare l’abbia minacciata.

La cantante di Pistolero ha messo mi piace e retwettato un commento in cui un utente diceva di credere a questa versione, facendo intuire che le parole della De Donà non sono state inventate.

La Lamborghini, inizialmente era una delle più amate all’interno del reality ma dopo pochi giorni ha deluso i telespettatori prima per via dell’aggressione verbale avuta nei confronti della De Donà durante la diretta di giovedì 29 settembre e in seguito per aver detto a Marco Bellavia che si meritava di essere bullizzato.

Per quest’ultimo motivo, il pubblico sta chiedendo la squalifica immediata di Ginevra dal programma così come per altri concorrenti del reality per via delle loro frasi contro Marco che l’hanno spinto a lasciare la casa.

Il look prima del reality

La situazione che si è creata ha fatto si che molti telespettatori vogliono abbandonare la visione del programma per essere riamasti sconvolti dal comportamento dei concorrenti nei confronti di Bellavia, arrivando a chiedere agli autori di eliminare gran parte dei vipponi e sostituirli con le riserve.

Ma la Lamborghini ha anche ammesso di non potersi permettere l’auto ereditata dalla sua famiglia perché consuma tanto e di guadagnare 1200 euro al mese di cui intasca soltanto 1000 perché il resto le spende per le tasse.

Le sue frasi sono risultati poco credibili dopo che il pubblico ha scovato alcune sue foto pubblicate sui social dove la ragazza sfoggia dei vestiti che di certo non sono economici come i suoi accessori tra cui una borsa che vale quasi quattro volte lo stipendio che dice di ricevere mensilmente.

Ma rispetto al suo ingresso nella casa del Gf Vip, Ginevra fino a qualche tempo fa era completamente diversa e sembra abbia deciso di stravolgere il suo look soltanto recentemente.

La ragazza, infatti, adesso sfoggia degli abiti eleganti e un’acconciatura color corvino abbastanza lunga. In passato invece, come si può vedere da alcune sue vecchie foto, amava vestire in modo sportivo e i suoi capelli erano biondi e non oltre le spalle.

Non sappiamo cosa ha spinto la vippona a cambiare il suo stile forse dovuto anche dal fatto di volersi mostrare più elegante agli occhi dei telespettatori oppure solo per aver voglia di cambiare aspetto essendosi stanca del precedente.