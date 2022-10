Filtri rubinetti, addio incrostazioni con l’infallibile metodo del bicchiere

Filtri rubinetti acqua: ecco i metodi naturali e l’infallibile metodo del bicchiere per eliminare le incrostazioni di calcare.

Con l’utilizzo quotidiano dell’acqua nei filtri dei rubinetti potrebbe accumularsi e formarsi incrostazioni di calcare. È la composizione chimica e fisica dell’acqua a causare la formazione di veri e propri accumuli di carbonato di calcio.

L’acqua dura può comportare tanti e diversi problemi, tra cui: acqua non potabile e dannosa per l’organismo umano, senso di sporcizia e mancanza di pulizia e di igiene e difficoltà nell’eseguire una pulizia corretta ed efficiente.

Come rimuovere le fastidiose e poco igieniche incrostazioni di calcare che si formano nei rubinetti dell’acqua? Ecco i metodi naturali e l’infallibile metodo del bicchiere.

Filtri rubinetti con il calcare: quali sono i rimedi naturali per pulirli?

È possibile eliminare il calcare dei rubinetti presenti all’interno della propria casa ricorrendo all’utilizzo di validi ed efficaci rimedi naturali. I metodi naturali possono utilizzati per disincrostare, pulire e disinfestare. Tra i migliori metodi naturali che possono essere utilizzati per eliminare le incrostazioni di calcare c’è l’aceto bianco, il sale grosso, il bicarbonato e il succo di limone.

Nel caso in cui le incrostazioni di calcare siano particolarmente resistenti, è possibile ricorrere all’ utilizzo dell’acqua calda e di un panno morbido. Dato che il calcare si accumula nelle giunture del lavello, è bene inumidire un panno morbido con una miscela acquosa di aceto, bicarbonato, succo di limone e sale grosso, che dovrà essere strofinato su tutta la superficie.

Nelle parti dove le incrostazioni di calcare sono più resistenti, è bene strofinare in maniera più energica e utilizzare una maggiore quantità di sale grosso. Nella fase di risciacquo è bene sciacquare e passare più volte la struttura del rubinetto con l’aiuto di un panno inumidito. Questa operazione deve evitare che la formazione del calcare si riformi.

Eliminare le incrostazioni di calcare dai rubinetti: il metodo del bicchiere

Munitevi di un bicchiere e di un po’ di aceto per dire definitivamente addio alle incrostazioni che possono formarsi sui filtri del rubinetto. Basta riempire un bicchiere con aceto ed un pochino di acqua ed immergere il filtro del rubinetto.

Dopo averlo lasciato in ammollo per quattro ore, si risciacqui con l’ausilio di uno spazzolino che aiuta ad eliminare anche le incrostazioni di calcare più insidiose. Per finire basta lasciare asciugare per bene il filtro del rubinetto e il gioco è fatto.