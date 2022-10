“È un maschietto”, Michelle Hunziker in lacrime: l’emozione è troppo grande

Michelle Hunziker ha annunciato la nascita del nuovo arrivo in famiglia. Ecco la reazione della conduttrice.

Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva svizzera che ha avuto molto successo in Italia e in Germania dove presenta tantissimi programmi televisivi diventando uno dei volti più amati del piccolo schermo in questi due Paesi.

Il 2022 per la donna è stato pieno di avvenimenti dato che è cominciato con la sua separazione dal suo secondo marito Tomaso Trussardi come comunicato da entrambi in un messaggio in comune.

Michelle Hunziker e l’arrivo del maschietto

Successivamente si è legata per un paio di mesi all’ex gieffino Giovanni Angiolini, famoso medico chirurgo per poi lasciarsi per dedicarsi alla famiglia, in particolar modo alle sue due figlie più piccole.

Ma Michelle prima di questo periodo è stata reduce da un grande successo avuto sia per l’ultima edizione di All Togheter Now vinta da Giacomo Voli, ex concorrente di The Voice of Italy e dal one woman show Michelle Impossibile.

In questo show la donna ha ospitato il suo primo ex marito, Eros Ramazzotti e con lui dopo essersi esibita si è scambiata un bacio a stampo a tal punto che tutti quanti hanno pensato che tra i due potesse esserci un ritorno di fiamma.

La donna però ha spento l’entusiasmo dei suoi fan dicendo che tra lei ed Eros c’è sempre stato un ottimo rapporto anche dato dall’unione dovuta alla presenza della loro prima figlia Aurora.

Quest’ultima recentemente ha scritto il brano Battito Infinito per suo padre e lo stesso l’ha invitata sul palco dell’Arena di Verona per abbracciarla e la ragazza ha ammesso di aver pensato di fare la cantante ma il confronto con il padre e quello che lui poteva pensare di lei le ha fatto fare marcia indietro.

Però, Aurora ha seguito le orme di sua madre e negli ultimi anni ha condotto dei programmi televisivi affiancando anche Michelle in alcuni progetti. Le due ad agosto sono state avvistate in una farmacia in Sardegna dove hanno acquistato un test di gravidanza.

Inizialmente si pensava di una quarta gravidanza per la conduttrice svizzera che ha sempre desiderato avere un maschietto ma in seguito si è scoperto che ad aspettare un bambino è proprio Aurora.

La reazione di Michelle

Così, in occasione della festa dei nonni, Michelle Hunziker ha pubblicato una storia Instagram in cui fa gli auguri a tutti i nonni dicendo che sta arrivando e che aspetta suo nipote per poi salutare anche le future zie, ossia le figlie avute da Trussardi.

Questo episodio sembra aver fatto riavvicinare ancora di più Michelle ed Eros tanto che lui nell’ultimo concerto dopo averla vista tra la folla, l’ha trascinata a se stringendola al petto e ancora una volta i fan hanno sognato il ritorno di fiamma tra i due.

Proseguendo nelle sue storie di Instagram, Michelle ha condiviso una foto pubblicata da Aurora Ramazzotti e dal suo compagno Goffredo Cerza. Nello scatto si possono vedere i futuri genitori immersi da colori azzurri dopo aver preso parte al gender reveal che ha rivelato il sesso del loro futuro figlio.

Il figlio di Aurora è un maschietto…immagino la gioia di Michelle che da sempre voleva un figlio maschio PIC.TWITTER.COM/YRKRSRFSJB — LaLUNAtica (@sono_lunatica) OCTOBER 3, 2022

Quindi un maschietto, come anche ha fatto intendere Eros Ramazzotti che tra le sue storie ha pubblicato uno sfondo giallo con all’interno un cuore azzurro. Finalmente dopo tanto tempo Michelle avrà un bambino maschietto da cullare anche se non direttamente madre come ha sempre sognato.

Per la donna sta per arrivare una nuova avventura che non vede l’ora di intraprendere e secondo alcune indiscrezioni il bambino di Aurora dovrebbe nascere nelle prime settimane di gennaio.

La notizia della gravidanza della ragazza è stata annunciata per primo dal settimanale Chi di Alfonso Signorini che nelle scorse settimane ha ammesso di aver fatto infuriare molto la Ramazzotti dato che non l’aveva ancora svelato ai suoi fan.