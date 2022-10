Camicie sporche, il trucco per sbiancarle in men che non si dica: devi fare questo

By

Esiste un metodo per poter sbiancare le camicie nel minor tempo possibile. Ecco come fare per renderle impeccabili.

Molte volte ci ritroviamo a indossare alcuni abiti formali e alcuni di questi per via delle alte temperature si impregnano di sudore e lasciano uno sgradevole alone che anche con molti lavaggi è difficile levare.

Ma non solo il sudore è causa di macchie ma anche altri componenti specie sui capi d’abbigliamento bianchi che tendono a sporcarsi più facilmente rispetto quelli colorati e le cui macchie sono molto difficili da levare.

Camicie: ecco come levare gli aloni

In particolar modo uno degli indumenti più colpito dagli aloni di sudore, specialmente nella stagione estiva sono le camicie che tendono a creare sotto le ascelle una macchia che si rende evidente non solo quando la si indossa ma anche quando la si toglie.

Per evitare questi spiacevoli episodi in commercio ci sono prodotti che evitando la sudorazione o alcuni oggetti simili a delle suolette per le scarpe da apporre sulle pieghe della camicia che tendono ad assorbire il sudore.

Ma capita che questi metodi a volte non sono efficaci e quindi ci si ritrova con la camicia macchiata e anche se la si sottopone a lavaggi con prodotti efficaci rimane sempre una macchia.

Esiste però un metodo infallibile che serve a sbiancare le camicie e far in modo che tornino come nuove e poterle indossare senza la paura di avere degli aloni che potrebbero rivelarsi imbarazzanti.

Si tratta dell’usare un detergente naturale creato in modo casalingo e per farlo abbiamo bisogno di pochi prodotti che si possono trovare a disposizione in ogni negozio di cura dell’igiene della casa.

I metodi casalinghi

Innanzitutto dobbiamo avere a disposizione dell’acqua nella quantità che ci serve per il suo utilizzo, del bicarbonato di sodio e del sapone di Marsiglia, indipendentemente se sia liquido o in saponetta.

Qualora si è optato per quello in saponetta, prima di andare a creare la soluzione smacchiante si deve sciogliere il sapone a bagnomaria in modo che diventi liquido e si possa diluire con gli altri ingredienti.

Una volta che abbiamo il sapone di Marsiglia bisogna unire un cucchiaio di questo ad uno di bicarbonato e bisogna mescolarlo per bene unendolo all’acqua e girando finché non si ottiene un composto omogeneo.

Qualora la soluzione dovesse presentarsi densa basterà aggiungere altra acqua finché non si otterrà un composto liquido e compatto e pronto per essere utilizzato sulle macchie dei nostri capi d’abbigliamento.

Una volta ottenuta la soluzione questa va versata sugli indumenti prima di passarli in lavatrice ma per levare le macchie è preferibile che le camicie vengano lavate a mano per far si che la soluzione penetri nei tessuti.

Il composto va versato in una bacinella con acqua tiepida e le camicie tenute in ammollo per qualche minuto (che vada dai 30 ai 90 minuti circa), successivamente queste vanno rilavate in modo delicato senza danneggiarle.

Se invece si vuole optare per la lavatrice per mancanza di tempo, nella vaschetta del detersivo vanno inseriti due cucchiai di soluzione ma esistono anche altri metodi alternativi a questo.

Nella lavatrice può essere inserito anche dell’aceto bianco mettendo una tazzina nel cestello del detersivo e un misurino direttamente nel cestello affinché la macchia possa levarsi via o ancora del succo del limone, in questo caso basteranno due cucchiai nella vaschetta del detersivo.

Infine, un altro metodo è quello dell’utilizzo dell’acqua ossigenata. Ma in questo caso bisogna stare molto attenti perché va usata solo per i bianchi che presentano uno sporco ostinato.

In questo caso bisognerà aggiungere un cucchiaio di acqua ossigenata a dieci volumi nel nostro elettrodomestico e i nostri capi d’abbigliamento torneranno bianchi senza tracce di aloni.