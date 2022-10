Belen, ricordate la sua prima apparizione in TV? Irriconoscibile | VIDEO

Belen Rodriguez nella sua prima apparizione in tv era completamente diversa da ora. Ecco il video del suo esordio.

Belen Rodriguez è una della donne più famose e desiderate che la tv italiana abbia mai avuto durante gli ultimi anni e pensare che il suo esordio è avvenuto in una piccola realtà televisiva.

Ospite a Verissimo nella puntata del 2 ottobre, Belen ha chiacchierato con Silvia Toffanin della sua carriera e di tutto quello che le è accaduto nella sua vita fino ad oggi che è diventata madre di due splendidi bambini.

Belen: il video del suo esordio in tv

La donna, infatti ha avuto un figlio, Santiago, da Stefano De Martino, suo attuale compagno con il quale si è sposata nel 2013 e poi separata nel 2013 per poi tornare assieme nel 2019 e lasciarsi nuovamente nel 2020 e tornare ancora una volta nei primi mesi del 2022.

L’altro figlio invece, Luna Marì è nato dal rapporto durato due anni, dal 2020 al 2022 con Antonino Spinalbese attuale concorrente del Grande Fratello Vip, che cerca di non nominare mai la sua ex compagna in quanto non vuole fare il suo nome per motivi di rispetto nei suoi confronti.

Solo qualche giorno fa, Belen Rodriguez in un’intervista rilasciata su 7, il magazine del Corriere della Sera aveva sorpreso tutti quanti per via del suo passato in Argentina e del motivo che l’aveva spinta a trasferirsi in Italia.

La conduttrice ha ammesso che durante la sua adolescenza in Argentina si viveva una situazione terrificante e molta gente faceva irruzione nei supermercati e nelle abitazioni per rubare alimenti e tutto quello che di valore potesse esserci.

Un giorno in otto entrarono in casa sua mentre lei era in giardino e armati di pistola, i malviventi derubarono la famiglia Rodriguez e puntarono l’arma da fuoco contro loro per poi decidere di lasciarli in vita levandogli via qualsiasi bene prezioso fino ad arrivare anche agli indumenti intimi.

Dopo questo episodio, Belen decide di cominciare a lavorare come modella e trasferirsi in Italia dove ottiene successo dopo la partecipazione alla sesta edizione dell’Isola dei famosi, dove si classifica al secondo posto.

La sua tenacia l’ha portata a diventare una delle donne più richieste sul piccolo schermo dominando inoltre tutti i giornali di gossip tra la fine degli anni 2000 e l’inizio degli anni 2010 per via delle sue relazioni amorose.

Tra i suoi amori oltre Stefano De Martino e Antonino Spinalbese abbiamo anche Marco Borriello, Fabrizio Corona e Andrea Iannone e la donna è sempre stata sulla bocca di tutti anche per altri motivi.

I primi passi della Rodriguez sul piccolo schermo

Uno di questo è la questione della “farfallina”, il tatuaggio inguinale mostrato durante il Festival di Sanremo 2012 e la sua fama è cresciuta anche grazie all’imitazione da parte di Virginia Raffaele.

Sul web è possibile trovare dei filmati risalente ai periodi pre-isola dove Belen ha condotto il programma di Rai 3, La tintoria al fianco di Tayio Yamanouchi, noto anche con il nome d’arte di Hyst e dei filmati della sua partecipazione a TeleBoario.

Il suo esordio è avvenuto proprio in questa emittente televisiva, nel 2006 quando ha cominciato ad essere una delle ospiti della rete televisiva della Val Camonica e l’anno seguente è approdata in Rai.

Prima di apparire in tv, Belen ha lavorato come modella posando per molti marchi famosi tra cui molti di indumenti intimi e dai video del suo passato si può vedere come la sua bellezza è rimasta immutabile nel tempo.

Quello che salta all’occhio è come la Rodriguez sia cambiata proprio nel modo di fare adesso grazie anche all’esperienza è diventata molto sicura di sé mentre agli inizi non sapeva esattamente cosa dire anche se aveva una certa spigliatezza con la telecamera.

Inoltre, si può notare la somiglianza impressionante con sua sorella Cecilia Rodriguez, anche lei diventata famosa grazie a partecipazioni a vari programmi televisivi e reality show.