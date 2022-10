UeD, colpo di scena in studio: è ancora innamorato di Ida | Il bacio conferma tutto

By

Un protagonista di Uomini e Donne si è dichiarato innamorato e pronto a lasciare il programma per lei. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne è un programma televisivo che nel corso di tutti questi anni ha dato vita a molte coppie che sono rimaste ancora solide mentre altre hanno deciso di prendere strade diverse.

Inizialmente lo show prevedeva la presenza di un pubblico in studio che doveva commentare le vicende di una coppia di coniugi e confrontarsi con loro sulla loro vita coniugale.

Uomini e Donne: ecco il cavaliere innamorato

Solo ad inizio anni 2000, con la presenza di un uomo di mezza età che mise a disposizione un anello di grande valore per colei che si sarebbe presentata per fidanzarsi con lui, il programma cambiò format.

Così, cominciarono ad apparire i primi tronisti e i primi corteggiatori tra cui Tina Cipollari che ha rivestito entrambe i ruoli fino a diventare l’opinionista più in vista del programma per tante edizioni.

Nel corso della trasmissione ci sono due tipi di troni, quello classico dove c’è un tronista che viene corteggiato da coloro che vogliono cercare di conquistare il suo cuore e il trono over dedicato a chi ha superato i 30 anni circa.

In quest’ultima tipologia di trono ci sono anche protagonisti la cui età va oltre i 50 anni tra cui Gemma Galgani protagonista indiscussa da oltre 10 anni del programma in cerca dell’amore della sua vita.

La donna, durante la registrazione avvenuta tra fine settembre e inizi ottobre ha continuato a proseguire la conoscenza con il cavaliere Roberto anche se quest’ultimo sembra non essere intenzionato a interrompere l’uscita con altre donne.

Durante le registrazioni delle prossime puntate che andranno in onda, la pagina Instagram uominiedonnetronoclassicoeover ha rivelato che Roberta Di Padua ha avuto ancora una discussione con Alessandro Vicinanza.

La confessione dell’uomo

Quest’ultimo, ha ammesso di essere interessato ad Ida Platano e di essere uscito con lui per conoscerla meglio. Di seguito sono state mostrate delle immagini dell’esterna e la donna ha detto di essersi trovata bene ma di non avere alcun interesse per lui.

Contrariamente alle parole della dama, Alessandro ha ammesso di essere molto preso dalla Platano a tal punto di potersi innamorare di lei e lasciare il programma qualora la donna lo volesse per intraprendere una storia.

A questo punto, dopo le parole dell’uomo, Ida ha riconfermato di non essere interessata mentre la Di Padua è andata su tutte le furie sentendosi presa in giro in quanto solo poco tempo fa Alessandro sembrava essere preso da lei.

Ricordiamo che Roberta Di Padua è stata al centro di un chiacchieratissimo gossip che l’ha vista protagonista assieme a Davide Donadei, del trono classico, e i due hanno ammesso che tra loro c’è stato un bacio.

Ida invece, è nel programma da un paio di edizioni e spesso bisticcia con il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, anche lui all’interno del programma intento a trovare un nuovo amore e sembra che l’uomo sia interessato ad una nuova giovane corteggiatrice di nome Valentina.

Queste sono le anticipazioni riguardo le registrazioni della puntata che si sono svolte in questi ultimi giorni ma non sappiamo quando queste verranno mandate in onda ma dovrebbero riferirsi alle puntate della prima settimana di ottobre.

Nessun cambiamento quindi rispetto al cast dello scorso anno, diversamente come questa estate si era parlato sui social e su alcuni siti di gossip che volevano l’addio al programma di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Gemma Galgani in quanto sarebbero stati impegnati con altri progetti.

I due opinionisti e la dama più famosa del trono over sono saldamente attaccati ai loro ruoli all’interno del programma che da tanti anni sta dando loro soddisfazione dal punto di vista lavorativo in ambito dello spettacolo.