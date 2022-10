“Ti lancio una tazzina”, GF Vip: volano stracci in diretta: mai visto niente di simile

Ecco cos’è successo al GF Vip, dove una gieffina ha minacciato un’altra di tirarle una tazzina. La frase choc è finita su tutti i giornali.

Continuate a leggere per scoprire cos’è avvenuto tra alcuni protagonisti del GF Vip, una lite che sicuramente faremo fatica a dimenticare.

Lo scontro in diretta tv al GF Vip

Nel corso degli ultimi giorni trascorsi al GF Vip, la gieffina Ginevra Lamborghini ha davvero perso le staffe.

La donna non è riuscita a stare in silenzio nel corso di uno scontro tra altre due protagoniste dello show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Stiamo parlando di Carolina Marconi e Giaele De Donà, che si sono scontrate di fronte al resto dei compagni.

La Lamborghini è voluta intervenire e ha iniziato ad accusare una delle due di essere un’infame e una falsa.

Ma a chi si riferiva la Lamborghini con questi appellativi? Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire di cosa stiamo parlando.

“Ti lancio una tazzina”, lo scontro senza precedenti

Ginevra Lamborghini ha perso le staffe contro una delle donne che ha voluto dire la sua nella questione privata tra lei e la sorella Elettra.

Stiamo naturalmente parlando di Giaele. Ginevra l’ha accusata di averla sparlata e ha perso davvero le staffe minacciando di lanciare una tazza in faccia alla donna.

“A me fa ridere che dici che non possono giudicarti. Non sei coerente e questo è chiaro. Quanto tu hai giudicato me subito senza sapere nulla. Tu hai messo le mani avanti e non mi hai chiesto scusa per questo.”

A quel punto Giaele ha interrotto Ginevra facendola infuriare:

“E fammi finire! Mi hai chiesto scusa solo perché avevi dei pregiudizi. I pregiudizi li avevi, ma hai agito in modo negativo e di questo non hai chiesto scusa. Quindi io non ti perdono. Tu hai sparlottato e so che hai detto che hai una bomba su di me.”

Ginevra ha poi dato a Giaele della bugiarda e di essere solo capace a sputare veleno come un serpente.

“Ci sono rimasta male per quello che hai fatto. Avevamo chiarito e parlato e poi hai continuato a sparare veleno. Io ho parlato in puntata contro di te per prendermi gli applausi? Tu mi hai fatto proprio innervosire.”

Infine la Lamborghini ha concluso dicendo:

“Io te le dico in faccia le cose sappilo. Se dici che parlo per prendermi gli applausi dimostra il fatto che sei una cretina e non capisci niente. Ti sei giocata malissimo le tue carte adesso”.

E voi cosa ne pensate? Credete che Ginevra abbia esagerato? Fatecelo sapere.