Patate fritte impanate, una ricetta che difficilmente dimenticherai: squisite

Esiste un metodo che permette di rendere le patatine fritte ancora più squisite. Ecco la ricetta che ha fatto impazzire tutti quanti.

Nella nostra vita ci è capitato spesso di voler assaggiare qualcosa di buono e sfizioso e di voler assaporare dei gusti che amiamo sin da bambini e uno di questi alimenti sono le patate fritte.

Questa tipologia di cibo è spesso associata ai pranzi della domenica dove in casa si tende, specialmente in Italia, a dare ai più piccoli un piatto di carne e patatine fritte nella fattispecie assieme ad una fetta di carne.

Patate fritte: ecco come impanarle

I nostri nonni tendono a preparare le patate in modo casalingo, tagliandole a fettine o meglio ancora nella loro forma più famosa a stick e friggerle in olio caldo per poi servirle in tavola cosparse di sale.

Nell’ideologia mondiale, però, le patatine fritte sono anche automaticamente associate alle catene di fast food, in particolar modo dal McDonald’s che ha reso questo cibo uno dei suoi punti forti.

Non ci sono certezze riguardo la loro origine ma pare che l’ideatore di questo piatto fu de Antoine Parmentier che per incentivare i francesi al consumo di patate durante la Rivoluzione Francese decise di rendere il tubo appetibile tramite una forma tubolare e il metodo di frittura.

Altre fonti invece, dichiarano che ad inventarle siano stati i Belgi, che nel 1600 friggevano pesce nel grasso bollente ma nei mesi invernali per via dell’impossibilità di pescare decisero di adottare lo stesso metodo friggendo delle patate.

Sebbene la loro diffusione a larga scala avvenne durante la Prima Guerra Mondiale, il primo ricettario in cui è presente la loro ricetta risale al 1800 e la loro invenzione è attribuita ad un cuoco americano.

Fatto sta che le patate fritte sono un piatto a cui tutti quanti noi non riusciamo a dire di no e che cerchiamo di consumare in fretta per paura che qualcuno ci possa rubare delle patate dal piatto come spesso accade.

Esiste un metodo però, per renderle ancora più succulente e questo a che fare con il metodo dell’impanatura.

La ricetta

Per farlo ci occorre entrare in possesso dei seguenti ingredienti elencati:

2 uova

parmigiano grattugiato

farina

250 gr di pangrattato

8 patate

sale

pepe

olio per friggere

erbe aromatiche

Una volta entrati in possesso di questi ingredienti possiamo procede con il lavare le patate e tagliarle nella forma in cui più si desidera, anche se per l’impanatura è consigliata quella a rondelle.

Successivamente, dopo averle tagliate con uno spessore di circa 1 cm, passarle nella farina e poi nelle uova, precedentemente sbattute con l’aggiunta di un pizzico di sale e poi nel pangrattato che bisogna aromatizzare con le erbe aromatiche, il pepe e il parmigiano.

Dopo questo procedimento, prendere una padella antiaderente e scaldare l’olio per friggere per poi immergere le nostre patate impanate girandole a metà cottura per far in modo che acquisiscano una doratura uguale da ambedue i lati.

Una volta che hanno raggiunto il giusto colore, stando attenti a non farle bruciare, bisogna adagiarle su di un piatto o una pirofila su cui abbiamo precedentemente posto della carta assorbente.

Quando avremo finito di adagiarle sul nostro piatto di portata servirle in tavola calde, dato che in questo modo si possa assaporare di più il loro sapore e lasciare che noi e tutti i nostri commensali rimangano inebriati del sapore e dell’odore di questo piatto.

Vedrete che andranno a ruba e riceverete i complimenti dai vostri ospiti e non ne rimarrà neanche una a tal punto che vi chiederanno se ce ne sono altre e di svelare loro la ricetta che avete seguito per realizzare questo piatto che lascerà tutti a bocca aperta.