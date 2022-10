Orietta Berti, chi è il figlio? Lo conosce tutta Italia | Amatissimo dal pubblico

Orietta Berti, avete mai visto il figlio? Stiamo parlando di un ragazzo bellissimo ma soprattutto famosissimo e amato dal pubblico. Si tratta proprio di lui.

La famosissima e amatissima opinionista del Grande Fratello Vip 7 ha un figlio che è conosciuto in tutta Italia. Lo sapevate che lei è proprio la mamma di lui? Rimarrete senza parole.

Orietta Berti, vita da star: da cantante a opinionista del GF

Orietta Berti è un mostro sacro della tradizione discografica italiana, un pilastro della musica italiana. Con una carriera segnata da grandi successi, ieri come oggi, continua ancora ad avere un seguito davvero numerosissimo.

Alcuni dei suoi brani come “Finché la barca va” o “Via dei ciclamini”, hanno fatto la storia della musica popolare, soprattutto negli anni ’70-’90. La fama di Orietta non si è arrestata per un solo momento.

Da giovanissima, ha iniziato a calcare il palcoscenico e da allora non si è fermata nemmeno un attimo. Nel corso della sua lunga carriera, ha fatto di tutto, non soltanto la cantante ma anche l’attrice ed oggi invece è una opinionista, quella più apprezzata e famosa, delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini l’ha voluta al suo fianco in questa nuova esperienza televisiva per lei, che le sta donando ancora più popolarità di quella che già possiede. Orietta Berti è limpida e trasparente, come lei stessa ha dichiarato più volte e non ha mai temuto di parlare della sua vita privata. A proposito di questo, sapete che è la mamma di un ragazzo super famoso? Lo conoscete tutti, si tratta di lui.

Chi è il famoso figlio dell’opinionista del GF Vip 7

Orietta Berti si può considerare una cantante e un personaggio del piccolo schermo fortunatissima: è sposata da tantissimi anni con lo stesso uomo e con lui continua ancora a vivere una favola d’amore. Mai crisi, mai ombra di tradimenti o annunci di separazioni: Osvaldo Paterlini e Orietta si amano come il primo giorno.

I due sono convolati a nozze nel 1967 e sono genitori di due figli, Omar e Otis. Il primo è nato nel 1975, il secondo invece è venuto al mondo nel 1980. Oggi vogliamo parlarvi più nel dettaglio proprio di Omar che è molto famoso.

Il figlio di Orietta Berti, sebbene tenti di mantenere un profilo basso e di tenere lontano dai riflettori la sua vita privata, è molto conosciuto nell’ambiente musicale. Il giovane lavora come chitarrista di una band. Omar è tanto simile a mamma Orietta, ha la musica nel sangue ed ha ereditato da lei proprio la passione per l’arte.

Tuttavia, rispetto alla vulcanica ed energica opinionista del GF Vip, Omar è una persona molto timida e riservata e cerca di non far trapelare nulla del suo privato, eccetto informazioni sul suo lavoro.

Il figlio d’arte non è molto social, ha un profilo Instagram che non aggiorna spesso ma sul quale si possono vedere alcuni scatti che lo ritraggono in compagnia degli amici o mentre tiene in mano il suo tesoro più prezioso, la sua bellissima chitarra elettrica.

Orietta Berti però ha anche un altro figlio, Otis, che nella vita ha scelto una strada completamente diversa dal fratello e dalla mamma. Otis è laureato in scienze della comunicazione e gioca a basket a livello professionale.

Sposato da anni, ha una figlia, Olivia, che è la gioia più grande di nonna Orietta. La moglie di Otis si chiama Lia Chiari ed è una assistente sociale che combatte per aiutare bambini e persone in difficoltà.