Muffin alle more, buoni e sofficissimi: da finire tutti in un boccone

I muffin alle more sono sofficissimi e squisiti, nessuno sa resistere a tanta bontà, una volta pronti li vedrete finire tutti in un sol boccone!

Se avete voglia di qualcosa di buono in miniatura i muffin alle more sono perfetti, si possono servire a colazione o a merenda nessuno potrà resistere a tanta deliziosa bontà!

Inoltre le more sono perfette contrastare le malattie legate all’invecchiamento, ricche di vitamina C e antiossidanti.

Muffin alle more

Un dolce di fine estate, i muffin alle more sono deliziosamente profumati e soffici, sono facilissimi da preparare, possono essere realizzati con tanti frutti diversi (mirtilli, fragole, lamponi, o anche frutti grandi tagliati a pezzetti), e cambiare dagli eterni muffin con gocce di cioccolato!

I muffin sono uno tra i piatti di dolci più deliziosi della pasticceria. Tantissime le varianti di questa ricetta, che li vedono perfino come una preparazione salata.

I muffin alle more sono una scusa perfetta per fare una passeggiata tra i boschi alla ricerca di questo frutto selvatico cosi particolare.

Le more fanno parte della categoria dei frutti di bosco, come i lamponi e i mirtilli. Ne possiamo trovare di diverse varietà, ma ora sono coltivate in diverse regioni.

Si tratta di un frutto dal sapore acidulo perfetto che le rende adatte a contrastare il sapore eccessivamente dolce dei piatti, ma anche per esaltare diverse preparazioni salate.

Vediamo allora cosa ci occorre per la composizione di questi dolci e come procedere passo passo alla loro preparazione.

Ingredienti per 8 porzioni di Muffin alle more

2 Uova medie

90 ml Latte

90 ml Olio di Semi

Scorza di limone biologico

1 bustina Vanillina

250 grammi Farina 00

90 grammi Zucchero semolato

1 bustina Lievito per dolci

80 grammi More

Preparazione

Iniziamo la preparazione dei muffin alle more mettendo in una capiente ciotola le uova con lo zucchero semolato, quindi utilizzando delle fruste elettriche, quindi lavoriamo gli ingredienti amalgamandoli e in seguito proseguiamo versando l’olio e il latte.

Quindi dopo aver grattugiato la scorza di limone biologico, lo uniamo al resto degli ingredienti e si continua a mescolare.

A questo punto passiamo con l’unire nella ciotola la farina e il lievito dopo averli setacciati e la vanillina, senza smettere di amalgamare il tutto.

Siamo pronti per unire all’impasto le nostre more, che andranno versate intere e mescolate al resto degli ingredienti delicatamente, facendoci aiutare da una spatola morbida e con movimenti dal basso verso l’alto.

Una volta che abbiamo terminato versiamo all’interno dei pirottini la giusta quantità di impasto e uniamo in cima all’impasto altre more. A questo punto si può infornare i nostri stampi nel forno ventilato a 180° per circa 25 minuti circa.

Anche in questo caso possiamo fare la prova degli stuzzicadenti, se una volta estratto resterà asciutto vuol dire che i nostri muffin alle ore sono pronti per essere serviti. Vedrete spariranno in un batter d’occhio!