Lieto annuncio da Amici, fan felicissimi: proprio loro diventano mamma e papà

Amici di Maria De Filippi, l’annuncio lascia di sasso: lei è rimasta incinta. Con grande sorpresa di tutti loro diventano mamma e papà.

Cicogna ad Amici, sorpresa nella famosa accademia

Arriva la notizia più bella ma anche sorprendente di quelle che nessuno si aspetta: lei è rimasta incinta ed è pronta a fare la mamma. La cicogna arriva nella scuola più famosa di Canale 5 e la colora di rosa.

Da anni, la moglie di Maurizio Costanzo ha a che fare con ragazzi giovanissimi, di solito giovani di età compresa tra i 18 e 26 anni, che studiano per affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Seduti dietro i loro banchetti, quelli a cui aspirano tanti giovani con la vena artistica, sono istruiti da insegnanti preparatissimi e talentuosi, ad approcciare, nel miglior modo possibile, al complicatissimo mondo dello spettacolo.

In tanti anni di programmazione, tante sono le coppie nate nella scuola più famosa di Canale 5 ma anche tante le famiglie che si sono formate in questa accademia e proprio a questo proposito, vi diamo una lieta notizia: loro diventano mamma e papà.

Ecco chi sono i protagonisti della sorprendente notizia

Che meravigliosa sorpresa! Proprio loro diventano genitori: stiamo parlando di Davide Mogavero e della sua compagna, Marica Giovinazzo. Lei è una logopedista. Lui è un volto noto nel mondo della musica. A conferirgli la notorietà di cui può godere oggi, è stata proprio la trasmissione di Maria De Filippi, Amici.

Davide ha preso parte infatti ad Amici 14, la stessa edizione nella quale i The Kolors alzarono poi la Coppa dei campioni. Prima però di partecipare al famoso talent mariano, Davide aveva preso parte pure a X-Factor 4, arrivando secondo in classifica. Ma è con il programma della moglie di Maurizio Costanzo che è riuscito a far vedere a tutti il suo talento.

Sebbene Davide non sia arrivato alla finalissima, al contrario è stato eliminato proprio nelle prime puntate del serale, è riuscito ugualmente a sfondare nel mondo della musica. Il giovane ha inciso diversi album e pubblicato pezzi che sono stati scaricati su Spotify con grande gioia, orgoglio e soddisfazione del giovane cantante.

Il salentino di 29 anni, insieme alla sua compagna è diventato papà ma non per la prima volta bensì per la seconda. Dopo un meraviglioso maschietto, la vita lo ha benedetto con l’arrivo di Lara, una meravigliosa bambina che ha cambiato completamente il suo modo di vedere il mondo.

Ora Davide è pronto immergersi nuovamente nelle esperienze da genitore e non potrebbe essere più contento. Sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 56.000 seguitori, pubblica spesso foto, immagini e video di lui insieme ai suoi gioielli più belli e preziosi, i suoi meravigliosi pargoletti. Davide adora la vita da papà e conciliare l’animo estroverso del musicista con quello affettuoso da padre, gli riesce sicuramente bene.