Canone RAI, tutti gli esonerati del 2023: potresti essere in lista anche tu

Ecco tutti i cittadini italiani che sono esonerati dal pagamento del Canone RAI. Erano in tantissimi a non saperlo e continuavano a pagare.

Volete scoprire se fate parte della lista di cittadini esonerati dal pagamento del Canone?

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire quali sono quelle categorie di cittadini finalmente esonerate dal pagamento del Canone RAI.

Quali sono le categorie esonerate dal pagamento

Sono sempre di più i cittadini italiani che vogliono venire esonerati dal pagamento del Canone della tv di Stato.

In tantissimi, in realtà, non sanno di comparire già in una lista che prevede che loro non paghino.

Ma di quali categorie specifiche stiamo parlando? Si tratta principalmente di tutti i cittadini italiani di età maggiore di 75 anni, che percepiscono un reddito annuo fino a 8000 euro.

Questi soggetti, per fortuna per loro, non dovranno pagare alcunché alla Rai.

E poi ci sono altre categorie specifiche che non dovranno pagare il Canone Rai nel 2023. Eccole di seguito:

i consumatori italiani che non possiedono un apparecchio televisivo;

i diplomatici;

i militari stranieri residenti in Italia.

Ma allora, molti si chiedono, perché anche se faccio parte di una di queste categorie continuo a ricevere la richiesta di pagamento? Beh, perché l’esonero non è automatico.

Non è sufficiente far parte di una di queste categorie per venire esonerati. Bisogna in realtà inviare una richiesta formale. Ecco che di seguito vi sveliamo come fare.

Come richiedere l’esonero dal Canone RAI

Nessun cittadino è esonerato automaticamente dal pagamento delle tasse e neanche del Canone RAI.

E’ proprio per questo che, chiunque appartenga alle categorie già citate, dovrà inviare una richiesta formale.

Dovrà compilare un modulo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e allegare la copia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda può essere inoltrata dal portale ufficiale dell’Agenzia dell’Entrate, entrando con le proprie credenziali, come lo SPID.

Può essere inviata da qualsiasi Caf o patronato e anche spedita via posta. L’indirizzo in questione è sempre quello dell’Agenzia delle Entrate, nell’ufficio apposito dedicato agli abbonamenti TV.

Eccolo di seguito: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22-10121 Torino.

Fareste bene ad appuntarvelo in un foglio e ad usarlo al bisogno. Se fate parte di una di quelle categorie citate più sopra, non ha senso che continuate a pagare, quindi realizzate la procedura al più presto.