Bonus bollette 300€, il 14 ottobre scade: non lasciartelo scappare

Il Bonus Bollette di 300€ sta per scadere definitivamente. Ecco come fare per non lasciarselo sfuggire.

Il mese di ottobre è considerato anche il mese dei mostri per via del fatto che precede la festa di Halloween che da qualche anno sta prendendo piede anche in Italia rispetto al passato.

Ma il vero e proprio mostro di cui gli italiani hanno paura in questo periodo e che prenderà piede dal mese di ottobre è il rincaro delle fonti energetiche come luce e gas e l’innalzamento dei suoi prezzi.

Bonus Bollette: ecco i criteri per richiederlo

Infatti, secondo alcune stime si prevede che una famiglia italiana nel solo anno del 2023 spenderà più di 5.000 euro in bollette elettriche e questa cifra fa davvero paura più di qualsiasi altro costume di halloween se si pensa che sono tanti gli italiani in difficoltà nel nostro Paese.

Il problema dell’innalzamento dei prezzi delle fonti energetiche, così anche come della benzina e delle derrate alimentari è dovuto a seguito dei problemi nati dal conflitto tra la Russia e l’Ucraina.

La guerra in corso tra i due paesi ha limitato di molto le materie prime che arrivavano in Italia da parte dell’Ucraina e tutte le navi e i mezzi di trasporto provenienti dal Paese Europeo sono state bloccate o il loro accesso prevede un pagamento del dazio più alto rispetto a prima.

Per quanto riguarda le fonti energetiche, invece, è data oltre che per questo motivo anche per via della ripresa post pandemica che ha schiacciato molti italiani per via dell’interruzione delle loro attività.

Basti pensare che tra il lockdown del 2020 e le limitazioni messe in atto nel 2021 molti esercenti hanno chiuso il loro negozio per via del fatto che non riuscivano a sostenere le spese.

Tra queste c’erano le norme che prevedevano l’installazione di sistemi di sicurezza anti-covid che prevedevano quindi un costo notevole e il fatto che alcuni cittadini non potevano entrare nei locali se non vaccinati, oltre che il divieto a consumare seduti al tavolo nei periodi in cui una regione era rossa o arancione.

Gli aiuti dello Stato e dei comuni

Per questo motivo, lo stato per venire incontro agli italiani e le prossime spese da affrontare e far in modo che ci sia un equilibrio tra il potere di acquisto e il prezzo dei beni e servizi ha emesso dei Bonus.

Questi, come quello sociale, vengono emessi per quelle famiglie il cui tetto massimo del valore ISEE non superi i 12.000€ annui e ne possono usufruire anche i cittadini italiani con un ISEE fino a 20.000€ che nel loro nucleo famigliare hanno dei figli a carico.

Ma anche se sono state fatte queste manovre, non sembrano queste riuscire a coprire le spese da affrontare e quindi molti comuni si stanno adoperando per dare ai loro concittadini ulteriori bonus.

Come avvenuto a Busto Arsizio dove per quelle famiglie il cui reddito rientra nei parametri sopracitati è stato emesso, dopo averne fatto richiesta un bonus che va dai 150€ ai 450€ e lo stesso sta accadendo per altri comuni.

A Modena, dal 27 settembre al 14 ottobre, è possibile richiedere il Bonus Bolletta, che va da un valore di 200€ ad uno di 300€ ma diversamente dai precedenti bonus questo non calcola l’ISEE ma bensì il reddito.

Le famiglie formate da soli componenti anziani con oltre 65 anni e il reddito imponibile 2021 non raggiunge i 19.000€ ci sarà un aiuto intero di questo bonus mentre se nel nucleo famigliare ci sono persone con più redditi il valore cambia in base all’imponibile del reddito delle altre persone.

Bisogna quindi stare sempre molto attenti ai bonus che i nostri comuni, una tantum, emettono e guardare bene le date in cui è possibile richiederlo per non farseli sfuggire e affrontare così le spese che ci servono per pagare le bollette.