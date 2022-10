Veronica Gentili, lei è famosa ma la mamma di più: la conosciamo molto bene

Veronica Gentili, la famosa e bellissima conduttrice ha una mamma che sicuramente avete visto in televisione. La conosciamo tutti molto bene, si tratta di lei.

La mamma dell’amatissima conduttrice di “Buoni o Cattivi” è una donna davvero molto famosa. La conoscete sicuramente anche voi ma forse non l’avete mai associata alla presentatrice. Ecco di chi stiamo parlando.

Veronica Gentili, conduttrice amatissima del piccolo schermo

Nata nel 1982 a Roma, Veronica Gentili è una giornalista e una conduttrice di grande successo, tra le più seguite della televisione. Forse non lo sapete, ma prima di iniziare ad essere il volto noto di trasmissioni famose del piccolo schermo, ha debuttato nel mondo dell’arte come sceneggiatrice, regista e attrice teatrale.

Nel 2006 è stata lei a portare in scena al Gigi Proietti Globe Theater, l’Otello di Shakespeare che l’ha tenuta impegnata in 4 serate. Ha recitato anche nel film di Gabriele Muccino dal titolo “Come te nessuno mai” e in ben 16 lungometraggi, fiction e serie televisive. Veronica non ha mai messo da parte la passione per la recitazione ma accanto ad essa ne ha coltivata anche un’altra, quella che oggi l’ha resa un personaggio noto della tv e amatissimo dal pubblico, quella per la conduzione.

Grazie alla fama ottenuta con la sua carriera da attrice televisiva e teatrale, nel giro di poco tempo la Gentili diventa il volto familiare, per il pubblico, di trasmissioni di successo come “Stasera Italia” e “Buoni o Cattivi”. Per quanto riguarda la sua vita privata, Veronica è sempre stata molto riservata. Tuttavia, dovete sapere che è figlia di una donna molto famosa che conoscete sicuramente anche voi: si tratta di lei.

Chi è la famosa mamma della conduttrice

Veronica Gentili sul suo presente familiare e sentimentale è molto riservata. Davanti alle telecamere anche si comporta in maniera sempre composta e seria mostrando la sua professionalità. Non sappiamo molto, dunque, del privato della famosa conduttrice tuttavia, la nostra attenzione oggi si vuole focalizzare sulla mamma di Veronica che è una donna conosciutissima in tutta Italia e che anche a voi avrete visto sicuramente tante volte in televisione: si tratta di Netta Vespignani.

Veronica Gentili infatti, è figlia della famosa pittrice e artista, per l’appunto Netta, e di Giuseppe Gentili, un principe del foro molto conosciuto che la Vespignani ha sposato in seconde nozze.

Netta purtroppo è deceduta nel 2021, nel buio periodo in cui il covid stava devastando il mondo intero. Cosa si può dire sul conto di Netta Vespignani? Donna eclettica, colta, pittrice e gallerista, ex moglie di Renzo Vespignani, ha scritto la storia dell’arte italiana.

Rivoluzionaria e ribelle per il periodo in cui è nata, Netta Vespignani ha portato una vera e propria rivoluzione nel mondo artistico e culturale. Lei che è stata una esponente fondamentale dell’Archivio della scuola romana, per anni ha intrattenuto rapporti con personaggi del calibro di Pasolini, Moravia e Calabria.

Artista dal talento straordinario, la mamma della conduttrice icona dell’arte

Ha tenuto mostre artistiche in tutto il mondo e scritto libri che hanno venduto milioni di copie. Veronica e la madre avevano un rapporto bellissimo, le due erano molto unite e nel 2021 fu proprio la conduttrice di “Stasera Italia” a comunicare ai suoi seguitori la triste notizia del decesso.

Veronica ha definito la madre “una personalità vivace, una protagonista, una artista straordinaria, colei che ha regalato felicità a tante persone” e noi siamo d’accordo con lei.

Netta Vespignani se n’è andata dopo aver vissuto una vita molto intensa. La brutta malattia che l’ha portata via ha scosso sicuramente tanto la conduttrice che continua però, come ha affermato in diverse interviste, a pensare alla sua mamma sempre con gioia e con felicità, perché è quello che lei avrebbe voluto.