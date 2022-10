Nuovo bonus per le famiglie, 1000 euro accreditati subito sul conto: ecco come

Aprite bene le orecchie miei cari lettori. Se ancora non lo sapete, sappiate che è in arrivo un nuovo bonus tutto per voi. Un nuovo bonus dal valore non indifferente che potrebbe far comodo a diverse famiglie e che non potete farvi proprio sfuggire. Per capire qualcosa in più non potete che continuare a leggere qui di seguito.

Ebbene sì, si tratta di un bonus da ben 1000 euro; avete letto proprio bene! Sarà da destinare a quelle famiglie che hanno i figli a carico dal momento che proprio queste stanno vivendo grandi momenti di disagio per i vari rincari a cui tutti noi stiamo assistendo.

Ma esattamente chi può avanzare tale richiesta? Dove? Per tutti i dettagli leggete pure qui.

Bonus 1000 euro: qualcosa in più

Come detto po’anzi, un bonus da 1000 euro potrebbe essere vostro, se rispettate determinati criteri, ovviamente.

Il primo criterio è sicuramente avere figli a carico: se vi ritrovate in questo primo requisito, allora non fermatevi e continuate a dare uno sguardo alle righe successive.

Come ben si sa, tutto ormai sembra essere arrivato alle stelle. Le bollette sono diventate carissime e anche fare la spesa è diventato un bel problema da dover risolvere a tutti i costi.

Ecco che un bonus, soprattutto se di 1000 euro, può fare una grande differenza, soprattutto per queste famiglie che beneficiano anche dell’assegno unico universale.

A tal proposito c’è da dire però che proprio per questo non possono beneficiare di alcuni specifici bonus, ma la bella notizia è che almeno dall’anno prossimo questo assegno vedrà un aumento dell’8 per cento e questo per tutte le categorie. Contenti?

L’altra cosa positiva è che il bonus di cui vi stiamo parlando può essere richiesto anche in presenza di tale assegno.

D’altronde quest’ultimo sicuramente è da aiuto, ma non basta certo a coprire tutto il necessario e oggi serve davvero tanto, per vivere almeno in modo dignitoso, soprattutto se si hanno figli da crescere e da far studiare.

A chi sarà destinato tale bonus?

Ecco che il bonus da 1000 euro può essere un salvavita e può aiutare queste famiglie per provvedere, per esempio, ai costi che comporta il baby parking.

Saranno dunque dati dei voucher a chi avrà necessità di portare i propri figli al baby parking. Ovviamente bisogna fare prima richiesta di questo bonus: chi può richiederlo? Chi ha un ISEE che non superi le 20000 euro e chi ha i figli con una determinata età.

Quindi ricapitolando potranno richiedere tali voucher le famiglie che hanno figli da un età che vai dai 3 mesi fino ai 5 anni. Ma dove sarà possibile tutto questo? A Cuneo è possibile, dunque chi risiede qui può fare tale richiesta.

Detto questo è bene che controlliate anche presso il vostro comune di residenza, perché sembra che anche altrove stiano attivando questi tipi di aiuto. Dunque verificate e tenete conto che per beneficiare di questo bonus non dovete beneficiare di altri.

L’assegno unico universale ovviamente non è da considerare, è un caso a parte.

Che state aspettando allora?