Milano: aggressione in un locale della movida, due feriti gravi

Ennesima aggressione a Milano, nella zona della movida, dove due giovani sono rimasti feriti gravemente.

Ci troviamo in una discoteca in viale Monte Grappa e dalla prima ricostruzione sembra che i giovani siano stati accoltellato da un gruppo di ragazzi.

Aggressione a Milano

Non solo in estate la nostra cronaca si macchia di terribili episodi di aggressione, spesso fra i giovani che frequentano i locali della movida notturna.

In queste situazioni di poca lucidità dovuta all’eccessivo consumo di alcol e spesso anche si sostanze stupefacenti, basta una parola o uno sguardo a innescare la violenza.

Sono ancora in corso le indagini in merito all’ultimo episodio di violenza registrato a Milano, precisamente in una frequentata discoteca in viale Monte Grappa.

Ci troviamo proprio nel cuore della movida della città e la segnalazione è arrivata poco dopo le 4 di questa notte, dunque i Carabinieri sono giunti subito sul luogo dell’aggressione.

Questa, avvenuta tramite accoltellamento, ha provocato un bilancio di 2 persone ferite, poco più che ventenni.

Il primo ragazzo è un 22enne italiano accoltellato al petto, che è stato subito intubato dai soccorritori e trasportato d’urgenza al San Raffaele.

Qui, i medici lo hanno sottoposto a due interventi chirurgici viste le gravi condizioni ma nonostante la loro tempestività, rischia la vita.

Anche un secondo ragazzo è rimasto ferito, trovato a poca distanza dal primo e portato dai paramedici a Niguarda in gravi condizioni.

Le indagini

Come tutte le notizie fresche, anche in questo caso non ci sono molti dettagli in merito all’accaduto, tranne alcuni che riguardano una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine.

Secondo questa, sembra che il 22enne sia stato ferito da un gruppo di giovani coetanei che stava importunando i passanti, per motivi ancora da accertare.

Come abbiamo detto, a volte non ci sono motivazioni valide in questi casi e probabilmente gli aggressori erano in preda ai fumi dell’alcol o di chissà cos’altro.

Così i ragazzi hanno trasformato una serata di divertimento in una scena del crimine, dove i passanti venivano importunati senza motivo, solo per fare qualcosa di diverso.

Ancora da chiarire se le vittime facessero parte di quei malcapitati passanti oppure sono intervenute per fermare questo gruppo che stava dando fastidio.

I Carabinieri hanno sequestrato l’area davanti la discoteca per effettuare i rilievi del caso e stanno cercando eventuali telecamere di sorveglianza della zona per cercare di capire l’esatta dinamica.

Purtroppo la città non è nuova a episodi simili e in più occasioni i cittadini avevano chiesto maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, specialmente nelle zone più frequentate dai ragazzi.