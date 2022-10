GF Vip, proprio lei vuole abbandonare la casa: era la preferita dal pubblico

Una concorrente amatissima del Gf Vip vuole lasciare la casa. Ecco di chi si tratta e quali sono le sue motivazioni.

Nella nuova edizione del Grande Fratello Vip ci sono molti concorrenti che nonostante siano passate poche settimane dall’inizio della settima edizione hanno già fatto parlare di sé come se fossero passati tanti mesi.

E pensare che questa edizione potrebbe durare anche molto di più rispetto alle passate, infatti si vocifera che gli autori stiano pensando di far proseguire il programma fino a maggio anziché marzo ma per ora si tratta solo di un’ipotesi.

Gf Vip: ecco la vippona che vuole abbandonare il gioco

Il pubblico nella scorsa puntata ha designato Antonella Fiordelisi come concorrente preferito, ma c’è da dire che la donna è stata scelta in un piccolo gruppetto di concorrenti e ci sono anche altri che sono tra i più amati del pubblico.

Tra questi c’è Marco Bellavia che in questi giorni sta subendo un attacco da parte degli altri inquilini che lo trovano fastidioso e sul web si è scatenata una rivolta per via del fatto che sembra che l’uomo abbia una forma di depressione e che tutti quanti lo stiano sbeffeggiando.

Secondo alcuni telespettatori, il comportamento di quasi tutti gli inquilini della casa sarebbe inappropriato e sono rimasti molto delusi quando nella puntata del 29 settembre non si è parlato di quello che stava accadendo nella casa ma si è dato spazio ad altri argomenti meno importanti.

Nei giorni successivi, sia Luca Salatino che Antonella Fiordelisi sembrano aver preso le difese di Marco Bellavia che è stato nominato anche da Pamela Prati con cui nei primi giorni di permanenza sembrava stesse per nascere qualcosa.

Infatti, il pubblico aveva da subito individuato una possibile storia d’amore tra i due ma la Prati in diretta ha detto che per ora non è interessata facendo svanire i sogni di tutti quanti i telespettatori.

Pamela, aveva già partecipato al Gf Vip nella sua prima edizione ma per via di alcuni comportamenti che infrangevano il regolamento fu squalificata dando vita all’iconica scena in cui richiedeva il taxi.

La confessione di Cristina Quaranta

La Prati ha deciso di tornare all’interno del programma con un mood diverso, mostrandosi più calma e zen e anche per potersi riscattare dopo il caso Mark Caltagirone che qualche anno fa è diventato un vero e proprio caso mediatico.

Nell’ultima diretta del Gf Vip, però, alcuni telespettatori hanno udito Pamela chiedere di essere nominata e la cosa è stata anche confermata da Cristina Quaranta in un discorso con Nikita Pelizon.

Secondo l’ex ragazza di Non è la Rai, la Prati starebbe cercando un modo di lasciare il gioco e per la donna il tutto ha a che fare con il caso Mark Caltagirone e il fatto che non ne voglia parlare.

“Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te. Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo”

Dopo queste parole la Quaranta ha anche ammesso che rispetto al misterioso uomo di Gegia, Pamela è stata truffata e quindi si tratta di un affare grosso che molto probabilmente non vuole affrontare.

Nikita, rispondendo alla sua coinquilina ha dichiarato che anche lei ha sentito la Prati dire di voler abbandonare il gioco per via del fatto che secondo quest’ultima quello che doveva fare l’ha fatto.

Al momento però non ci sono conferme da parte della diretta interessata, anche perché Alfonso Signorini ha rivelato che la Prati ha accettato di partecipare al reality proprio per poter parlare del caso Mark Caltagirone e dire una volta per tutte la sua verità.

Questo non è ancora accaduto e staremo a vedere se effettivamente Pamela ne avrà voglia o se anche questa volta farà di tutto per poter farsi eliminare del gioco senza dover abbandonare di sua spontanea volontà la casa del Gf Vip.