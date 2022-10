Carovita, bonus 180 euro senza ISEE: ecco come puoi richiederlo subito

Pronto un nuovo bonus 180€ per chiunque e senza l’ISEE per contrastare il carovita che attanaglia le famiglie italiane in difficoltà.

Questo nuovo bonus di 180 euro ha suscitato un certo scalpore in quanto si tratta un provvedimento del tutto eccezionale.

Bonus €180 per tutti

In questo periodo, come ben sappiamo, le famiglie hanno problemi, e quindi i sussidi si sono rivelati indispensabili. Comunque il nuovo bonus di 180 euro ha certamente rappresentato un valore positivo.

In questo caso, si tratta di una misura rivolta a tutti quindi è il caso di capire a che cosa è destinata.

Prima di tutto occorre chiarire che si tratta di un benefit motivato da quelle che sono viste come il terrore dei cittadini: le bollette per le forniture di luce e gas, e per averlo non occorre un determinato ISEE.

I motivi sono sotto li occhi di tutti, costantemente, il timore di dovere affrontare un inverno senza averne la possibilità. Stando a quanto emerge che in Italia un nucleo familiare su 12, viveva in uno stato di totale povertà già prima di questa emergenza.

Sembra più che logico che si debba avere paura dei tanti preannunciati aumenti delle bollette energetiche.

Inoltre ogni nuova notizia, non fa che aumentare le incertezze e insicurezze, che crescono anche a causa della tante, troppe aziende che ogni giorno minacciano una possibile chiusura.

Molti italiani temono di passare un inverno a casa, senza lavoro e senza mezzi con cui dare sostegno alla famiglia.

Questo ha dato il via al bonus per tutti, cerchiamo di capire come funziona.

Come funziona e come riceverlo?

Per quanto riguarda il nuovo bonus, prima di parlare della sua introduzione, è opportuno evidenziare che lo stesso da solo non può sostituire in alcun modo il bonus sociale sulle bollette, il quale viene invece confermato, come del resto è stato recentemente detto.

Del resto, proprio nel decreto aiuti dell’agosto ter, è stato confermato il sussidio in favore di tutte le famiglie con un ISEE al di sotto dei 12.000 euro nonché nei confronti di tutti i titolari del reddito di cittadinanza e delle pensioni.

Per quanto non si sia arrestata la diatriba riguardo i malati che, essendo legati a macchine salvavita pur avendone diritto, hanno problemi a richiederlo.

Il bonus bollette aggiuntivo di 180 euro sarà ricevuto direttamente come sconto sulle fatture, ma anche qui è sorta una controversia.

Poiché lo sconto si presenta senza ISEE, questo lo ha reso di certo meno difficoltoso, tuttavia in questo modo l’aiuto va sia a chi non ha difficoltà economiche, che ai poveri allo stesso tempo.

Per quanto questo aiuto sia stato attivato dalla Provincia di Trento sono diversi gli enti locali in cui si possono trovare aiuti simili. Con l’intento di chiudere le polemiche, la Provincia ha poi ill come illustrato come a usufruirne saranno solo le prime case.

Questo sta a significare che anche i più abbienti ne usufruiranno, ma solo su una casa. Questo dovrebbe portare i cittadini a verificare se nella propria provincia e regione sono stati istituiti i medesimi aiuti.