Bucato che puzza di bagnato, risolvi in 2 semplici mosse: mai più cattivi odori

Ecco che oggi vi sveliamo come liberarvi dalla puzza di bagnato dal vostro bucato. Il metodo è semplicissimo e rivoluzionario.

Continuate a leggere per scoprire tutto sulla puzza di bagnato e sul come rimuoverla dai vostri vestiti appena lavati.

Come rimuovere la puzza di umido dal bucato

Indossare abiti appena lavati e puliti è senza dubbio nella lista dei piaceri indiscussi della casa. La fragranza che alcuni saponi danno ai nostri vestiti, asciugamani e lenzuola trasformano i nostri vestiti in oggetti confortanti.

Tuttavia, a volte, un odore ha il sopravvento e ruba quelle fragranze dai nostri vestiti: l’odore dei vestiti bagnati. Fortunatamente, sradicarlo è molto semplice.

Se l’odore si manifesta non appena tirate fuori il bucato dalla lavatrice, la lavatrice potrebbe avere i funghi. In tal caso si consiglia di effettuare una pulizia approfondita della lavatrice.

Se no, metti i vestiti ad asciugare in un luogo arioso e soleggiato. A volte l’odore di muffa appare quando vi vestite. Idealmente, appendi sempre il bucato in un luogo in cui l’aria circola.

Metti i vestiti in ammollo. L’odore di bagnato non si elimina semplicemente appendendoli in un luogo ventilato. Immergili in un sapone che dona un ottimo profumo, come il sapone liquido diluente. Successivamente, sciacquare i vestiti e appenderli all’aperto.

Aggiungi una tazza di aceto al bucato. Un metodo alternativo per eliminare l’odore della muffa dai vestiti è aggiungere una tazza di aceto al bucato. Tra i vantaggi del lavare i panni con l’aceto, spicca il suo potere di neutralizzare i cattivi odori.

Usa un ammorbidente durante il lavaggio. Un breve ciclo di lavaggio con un po’ di ammorbidente potrebbe essere tutto ciò di cui i tuoi vestiti hanno bisogno per eliminare quell’odore di muffa.

Presta attenzione alla quantità di sapone che stai usando. La volta prossima, prima del lavaggio, farò attenzione a tutte le quantità. La proporzione di sapone utilizzata dipende dal tipo di macchina e dalla capacità della lavatrice.

Segui le istruzioni sulla confezione dei prodotti che scegli per evitare il residuo e per fare in modo che abbia un odore di pulito. Non solo l’abbigliamento è vittima della temuta e invadente umidità. Gli asciugamani sono, infatti, uno dei principali materiali soggetti a cattivi odori in casa.

Come eliminare l’odore di muffa dagli asciugamani

Affinché i tuoi asciugamani abbiano sempre un ottimo profumo, ecco alcuni suggerimenti su come rimuovere il cattivo odore. Appendili non appena finisci di usarli.

È successo a più di uno di noi: ci siamo asciugati in fretta, ci siamo cambiati e siamo scappati lasciando l’asciugamano bagnato sul letto. I batteri presenti nell’ambiente così crescono e provocano il caratteristico odore cattivo.

Quando avete finito di usare l’asciugamano, mettetelo in un luogo ventilato o vicino a un termosifone. Non appenderlo alle porte.

Se gli asciugamani sono sporchi, non metterli nel cesto della biancheria. L’opzione migliore è lasciarli arieggiare finché non puoi lavali. Lava bene gli asciugamani alla temperatura consigliata e, se usate il sapone per diluire l’acqua, seguite le istruzioni del produttore.

Rimuovere l’odore di muffa da vestiti e asciugamani con bicarbonato di sodio. Naturalmente, dopo aver usato il bicarbonato di sodio per pulire la tua casa, ti aiuterà anche a sentire l’odore più gradevole possibile sprizzare fuori dai tuoi asciugamani.

Separa i capi in base al colore. Riempire a secchio con 5 litri d’acqua. Diluisci 100 grammi di bicarbonato di sodio con acqua. Immergi i capi che odorano di muffa per mezz’ora. Lava i tuoi capi e utilizza l’ammorbidente.

Metti i vestiti ad asciugare in un luogo ventilato. Assicurati che sia completamente asciutto prima di piegarlo e riporlo.