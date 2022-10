Brutto incidente al GF Vip 7, scassa la vetrata e distrugge tutto | VIDEO

All’interno della casa del Gf Vip un vippone si è scontrato contro una vetrata distruggendola interamente. Ecco di chi si tratta.

Il Grande Fratello Vip con la sua settima edizione che ha avuto il via il 19 settembre sta regalando momenti diventati iconici e virali ai suoi telespettatori che nonostante siano passati pochi giorni dal suo avvio si sta appassionando tantissimo alle vicende dei protagonisti di quest’anno.

Al momento non è ancora certa la data di fine del programma che potrebbe essere a marzo come le due passate edizioni o addirittura prolungarsi fino a maggio diventando l’edizione più lunga di sempre.

Gf Vip: l’incidente domestico

Questo porterebbe non solo ad una lunga permanenza dei vipponi che sono entrati sin dal primo giorno all’interno della casa ma anche a nuovi ingressi che potrebbero portare scompiglio tra il gruppo che si è creato dando vita a nuove dinamiche.

In questi giorni, sul web, non si fa altro che parlare dell’atteggiamento di quasi tutta la casa nei confronti di Marco Bellavia che, secondo alcuni telespettatori. sembra aver dei problemi legati alla depressione.

Alcuni altri inquilini, proprio per via di questo problemi lo stanno attaccando dicendogli di andare via dal programma e di farsi curare in modo anche molto diretto dimostrando di non avere alcuna sensibilità.

Questa cosa ha molto infastidito il pubblico da casa che si è indignato per il fatto che durante la puntata del 29 settembre, Alfonso Signorini non ha fatto cenno sul comportamento di alcuni vipponi.

In particolar modo, sul web si sta accendendo una polemica per via del fatto che Gegia, pare sia una psicologa professionista e che le sue parole nei confronti di Marco sarebbero scandalose vista la sua professione.

Ad appoggiare il vippone per ora sembrano essere Antonella Fiordelisi e Luca Salatino. Questi due hanno in più di un’occasione detto ai loro compagni di viaggio che non è bello puntare il dito contro una persona che sta cercando aiuto e viene attaccata da tutti quanti come un branco.

La stessa cosa, è stata detta anche da Sonia Bruganelli, opinionista del programma che ha voluto dire la sua riguardo all’accanimento del gruppo nei confronti del conduttore di Bim Bum Bam.

Charlie Gnocchi e il problema con le vetrate

Ma in questi giorni a creare problemi a Marco Bellavia e a scagliarsi contro di lui oltre Gegia e Wilma Goich c’è stato anche Giovanni Ciacci e con lui anche Charlie Gnocchi, fratello di Gene Gnocchi.

Lo speaker radiofonico, in più di un’occasione ha avuto modo di dire la sua sul caso Bellavia scatenando la furia da parte dei telespettatori che inizialmente lo avevano amato e adesso lo vogliono fuori dai giochi.

Inoltre, Charlie ha avuto un duro scontro anche con Attilio Romita e questo non ha fatto altro che alimentare un sentiment negativo nei suoi confronti, ma l’uomo è stato protagonista anche di un incidente all’interno della casa.

Mentre Antonino Spinalbese era in cucina a tagliare la pizza ascoltando le parole di Wilma Goich sullo sfondo si può notare Charlie che sbatte contro una vetrata della casa distruggendola del tutto.

Nel filmato si può vedere Elenoire Ferruzzi spaventarsi e girarsi verso l’uomo mentre Antonino spiega che lo aveva avvisato e che la colpa di non aver visto la vetrata da parte di Gnocchi non è di nessuno.

Charlie non è la prima volta che tende a non vedere le vetrate, già nei giorni precedenti a questo incidente, mentre era in giardino con Cristina Quaranta era andato a sbattere contro una vetrata e anche questa volta non si era fatto niente.

Fortunatamente il vippone non si è mai ferito ma dovrebbe stare attento a dove mette i piedi e specialmente al suo comportamento dato che in molti non stanno apprezzando come ultimamente si sta mostrando al pubblico.