Bonus affitto 700 euro, vera gioia per queste famiglie: come averli sul conto

Bonus affitto 700 euro per queste famiglie: ecco chi può presentare la domanda per richiedere questa agevolazione.

Con il continuo rincaro dei prezzi dei beni alimentari, delle bollette luce e gas e dei prezzi del petrolio, le famiglie italiane necessitano di bonus e di agevolazioni per arrivare a fine mese. Il caro vita è davvero insostenibile e diversi Enti locali stanno attivando una serie di agevolazioni economiche volte a supportare le famiglie economicamente più disagiate.

Le famiglie italiane che abitano in un immobile in locazione necessitano di sostegni economici ulteriori. Oltre alle misure previste dal Governo Draghi, gli Enti locali hanno confermato una serie di agevolazioni a sostegno dei nuclei familiari che vivono in un immobile in locazione. Si parla di Bonus Affitto pari a 700 euro: ecco quali sono i requisiti necessari, la soglia ISEE e come presentare la domanda.

Bonus Affitto 700 euro: cos’è?

La forte situazione di crisi economica sta colpendo tutti i nuclei familiari italiani. Con la ripresa dei consumi post Covid, con lo scoppio della guerra Russia-Ucraina e con le manovre speculative messe in atto dagli operatori internazionali, si sta assistendo ad un’impennata dei prezzi al consumo.

Non si parla solo di rincari dei prezzi dei beni alimentari, del petrolio e delle bollette luce e gas, ma anche dell’incremento del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo. Secondo i dati del portale Immobiliare.it dallo scorso anno il canone medio mensile ha subito un incremento di quasi 8 punti percentuali. Per sostenere le famiglie italiane che ogni mese devono pagare il canone di locazione, le Regioni ed i Comuni sono intervenuti erogando aiuti economici, che consentono di fronteggiare i rincari.

Il nuovo Bonus Affitto pari a 700 euro è un aiuto economico erogato da un Comune a sostegno di quei nuclei familiari a basso reddito. Il Bonus Affitto 700 pari è una misura economica erogata dal Comune marchigiano di Civitanova.

Bonus Affitto 700 euro: a chi è rivolto?

Il Bonus Affitto 700 euro è una misura economica rivolta agli affittuari degli alloggi in locazione sia privata sia pubblica. Tra gli altri requisiti, è necessario avere la residenza presso il comune marchigiano, è necessaria la sottoscrizione di un contratto di locazione registrato regolarmente, il canone di locazione mensile non deve essere superiore ai 700 euro. Inoltre, per beneficiare del Bonus Affitto 700 euro è necessario che l’immobile non appartenga alle seguenti categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Bonus affitto 700 euro: quali sono i requisiti economici?

Per accedere al Bonus affitto 700 euro è necessario rispettare determinati limiti ISEE:

ISEE non superiore a 6.085,43 euro (Fascia A),

ISEE non superiore a 12.170,86 euro (Fascia B).

Nel caso di nucleo familiare monopersonale il valore ISEE è diminuito del 20%.

Bonus Affitto 700 euro: come si presenta la domanda?

Per richiedere il Bonus Affitto 700 euro è necessario presentare la domanda compilando i modelli scaricabili dal sito istituzionale del Comune marchigiano. Alla domanda va allegato l’ISEE.

Bonus Affitto 700 euro: scadenza

Il Bonus Affitto 700 euro scade il 30 settembre 2022. La scadenza della domanda è stata prorogata più volte.