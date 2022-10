Aspirapolvere, mettine un po’ nel sacchetto: sentiranno tutti il profumo di casa tua

Quando si parla dell’aspirapolvere si fa riferimento ad uno degli elettrodomestici che quasi tutti noi abbiamo in casa, eppure spesso non sappiamo come usarla bene e cosa possiamo fare per beneficiare dei suoi innumerevoli vantaggi. Qui di seguito vi sveleremo un bel trucchetto se si parla di questo elettrodomestico e del suo possibile utilizzo.

L’aspirapolvere è sicuramente uno di quei compagni di viaggio che ci semplifica le cose e non poco e noi donne lo sappiamo benissimo.

Grazie al suo uso possiamo risparmiare tempo in termini di pulizie e possiamo anche prenderci più cura di noi e questo non è certo un male. Insomma ormai è una risorsa preziosa, ma sappiamo davvero tutto sul suo uso? Forse no, proprio per questo è consigliabile proseguire a leggere questo articolo. Ne scoprirete sicuramente delle belle.

L’aspirapolvere e quello che ancora non sai

Ormai ogni giorno è sempre accanto a noi, ci aiuta a sbarazzarci della polvere e ci aiuta a tener pulita la nostra casa: parliamo della nostra amata aspirapolvere.

L’aspirapolvere è insomma quel qualcosa che quando ce l’hai non puoi proprio più farne a meno e non abbiamo tutti i torti a pensarla in questo modo.

Eppure per chi non lo sapesse, questa risorsa nasconde ben altre risorse: non è solo utile per fare le vostre pulizie quotidiane.

Può addirittura aiutarvi per rendere più profumata la vostra casa: come fare?

Basterà mettere un cucchiaio di alcuni ingredienti proprio nel sacchetto e il gioco è fatto. Di che ingredienti parliamo? Per scoprirlo basterà dare uno sguardo alle righe successive.

Cosa mettere nel sacchetto?

Poco fa vi abbiamo detto che grazie all’aiuto di alcuni ingredienti la vostra casa potrebbe essere ancora più profumata, grazie all’uso della vostra aspirapolvere.

Tra questi ritroviamo l’alloro, la menta, i fiori di lavanda, il borotalco e la cannella.

L’allora si sa, è molto amato e se si tratta di profumi è in primo piano. Grazie al suo particolare aroma può solo essere un valore aggiunto.

Se volete utilizzarlo per profumare la vostra casa, dunque, dovete semplicemente fare a piccoli pezzi le sue foglie e metterli su un cucchiaio, per poi essere messe nel sacchetto della vostra aspirapolvere.

Vedrete che odore che ci sarà nella vostra bella casa.

La stessa cosa la potete fare con le bucce di agrumi: basterà tagliarle.

Potete prendere il limone, tagliare la buccia e mettere sempre su un cucchiaio il tutto e successivamente nel sacchetto.

Come per l’alloro, anche la menta può essere davvero una risorsa se si tratta di profumi. Come sappiamo ha un profumo così particolare che rinunciarci è davvero impossibile. Come per l’alloro, fate a pezzi le sue foglie e mettetele nel sacchetto attraverso il solito cucchiaio.

Quali altri ingredienti?

E che dire dei fiori di lavanda: emanano un profumo niente male e così intenso che una volta provato non ne farete più a meno.

Anche in tal caso dovrete mettere nel sacchetto il vostro solito cucchiaio di fiori di lavanda.

E il borotalco? Lo usiamo in tanti modi ma mai avreste pensato di poterlo utilizzare anche per questo, vero?

Eppure il borotalco è ottimo come profumo per la vostra casa poiché presenta un odore che inebria mente e corpo. Provate a utilizzarlo e non ve ne pentirete, aspirandone un cucchiaio. Per ultimo vi consigliamo anche il profumo della cannella, poiché ha un odore avvolgente; anche in tal caso è da aspirare, ma in quantità più basse. Sarà sufficiente metà cucchiaio anche di meno.

Insomma se anche voi disponete di un’aspirapolvere con il sacchetto non potete non provare questi ingredienti.

La vostra casa ringrazierà senz’altro e anche i vostri ospiti