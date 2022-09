Omicidio Mattia Caruso: la fidanzata Valentina Boscaro confessa

Valentina Boscaro è il nome della fidanzata di Mattia Caruso, la quale ha confessato l’omicidio del 30enne nel padovano.

In un primo momento raccontò di averlo trovato agonizzante in un parcheggio, ora la sconcertante confessione, ma chi è davvero questa donna?

L’omicidio di Mattia Caruso

Dell’omicidio di Mattia ci eravamo occupati pochi giorni fa, quando venne resa nota la notizia che il 30enne era stato trovato in un parcheggio, ferito a morte da una coltellata al cuore.

Ci troviamo ad Abano Terme e quella sera, Mattia e la sua fidanzata avevano trascorso la serata in un locale della zona.

Quando al termine si sono recati nel parcheggio per raggiungere la macchina, ad un certo punto si sono divisi e poco dopo lei è andata a cercare dove fosse.

A questo punto del racconto fornito agli inquirenti proprio da Valentina, la ragazza ha riferito di averlo visto a terra in condizioni critiche, colpito da una coltellata al cuore.

Subito c’è stata la corsa in ospedale ma non è servita a nulla poiché il colpo, che si scoprirà essere stato sferrato dalla ragazza, è stato fatale.

Le indagini

Subito i Carabinieri sono giunti sul luogo e hanno raccolto la testimonianza della giovane, in seguito sono stati sequestrati i filmati delle telecamere.

Le forze dell’ordine hanno indagato anche nella vita privata di Mattia ma sembra che il giovane non avesse problemi con nessuno.

Al contrario, tutti lo hanno descritto come un ragazzo tranquillo e per bene.

Valentina gli è stata vicino fino all’ultimo, per questo nessuno si sarebbe mai aspettato che dietro a questo terribile omicidio, avvenuto fra il 25 e il 26 settembre, ci fosse proprio lei.

La confessione di Valentina Boscaro

Essendo la persona più vicina alla vittima, i Carabinieri si sono subito concentrati sul ruolo della 30enne nella vicenda e in effetti, dopo ore di interrogatori, ha confessato.

Valentina Boscaro ha ucciso Mattia Caruso accoltellandolo al cuore, al termine di una lite. L’arma del delitto è un coltello a serramanico che apparteneva proprio al ragazzo.

In presenza del suo avvocato, Valentina ha affermato che Mattia era strafatto e rabbioso, così l’ha colpito al cuore.

Si chiude così questo omicidio che aveva fin troppi punti oscuri. In realtà già dall’inizio la versione della donna non aveva convinto gli agenti e ora è stata accusata di omicidio ed è in arresto.

Chi è Valentina Boscaro

Chi è davvero questa donna che in questo caso di omicidio ha dimostrato di avere una doppia personalità? Infatti è una ragazza fragile e scioccata quella che compone il 112 quella notta, invece si è rivelata essere un’efferata killer.

Valentina ha raccontato che Mattia aveva assunto cocaina in un grande quantitativo e così, i due hanno litigato e a un certo punto ha afferrato il coltello e lo ha pugnalato al petto, esasperata dalla situazione.

Nel passato della ragazza non ci sono precedenti penali e così anche per quanto riguarda Mattia, tuttavia l’uomo viene descritto come incline a scatti di violenza.

Ad aggravare il gesto ci sono anche nuovi dettagli emersi che fino a questo momento non erano stati resi noti.

Infatti sembra che non sia stata Valentina a chiamare i soccorsi ma alcuni passanti, inoltre l’uomo aveva percorso qualche metri in macchina prima di accasciarsi. Lei invece al momento del decesso, in quell’auto non c’era, i Carabinieri l’hanno invece trovata seduta poco distante.

Da qui poi iniziarono i racconti, le bugie, la finta aggressione e infine la confessione arrivata oggi.