Lucca Comics sta per tornare: ecco gli ospiti attesi e gli eventi previsti

Dal 29 ottobre al 1 novembre tornerà Lucca Comics, l’appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei fumetti (e non solo). Ecco tutti gli ospiti – italiani ed internazionali – attesi e tutti gli eventi in programma.

Il Lucca Comics sta per tornare: quest’anno le aspettative sono più alte che mai. Ecco cosa accadrà durante i giorni dell’evento.

Lucca Comics: gli ospiti attesi

Inizierà il 28 ottobre questa edizione del Lucca Comics, attorno alla quale c’è già una grandissima aspettativa. La conferenza stampa ha dato già il via ad una serie di notizie e voci che hanno già alzato l’asticella dell’evento, prima ancora che inizi.

Basta fare un solo nome per capire la portata dell’evento e quello che dobbiamo aspettarci da lui: Tim Burton. L’occasione sarà anche utile per presentare in anteprima una puntata di Mercoledì, la sua serie sulla figlia dei coniugi Addams, ormai famosissima in tutto il mondo. Ovviamente già solo il suo nome – grazie alla risonanza che ha – sta facendo il giro del web.

Ma è altrettanto ovvio che non sarà l’unico ospite internazionale a radunare la masse. Un altro esempio? Eimear Noone, autrice di numerose colonne sonore di videogiochi e prima donna in assoluto a dirigere l’orchestra durante gli Oscar. Non a caso, proprio lei condurrà il concerto dedicato a The Witcher 3. E non finisce neanche qui, perché tra gli ospiti ci saranno anche diversi attori di Andor, la nuova serie Star Wars, e di Willow, un fantasy disponibile su Disney+.

Tra l’altro il Lucca Comics sarà anche l’occasione per alcuni appassionati di fumetti di cercare lavoro: sarà presente infatti anche Chester B. Cebulski, editor in chief della Marvel, che arriverà con il solo fine di fare scouting.