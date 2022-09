Brasile, scontro Bolsonaro e Lula: esito dei sondaggi

By

Il Brasile si avvicina al 2 Ottobre, data nella quale avranno luogo le elezioni presidenziali e il clima è davvero teso. Lo scontro tra il presidente uscente Bolsonaro e l’ex presidente Lula è dei più duri mai visti nella nazione e ora l’esito dei sondaggi ha agitato ancora di più il clima già teso.

I brasiliani sono chiamati al voto, domenica, per eleggere il prossimo presidente brasiliano. Il clima che si respira nella nazione è di nervosismo e inquietudine, dopo una campagna elettorale che non è stata delle più serene. Lo scontro tra Jair Bolsonaro e Lula De Silva sembra però aver dato risultati non accettabili da parte del premier uscente che grida già alla possibile manomissione dei voti, ancora prima delle elezioni.

Brasile, scontro diretto tra Bolsonaro e Lula

Il Brasile si avvicina alle elezioni del 2 Ottobre e la tensione nel paese, già nervoso aumenta di ora in ora. Da un lato troviamo l’attuale premier ovvero Bolsonaro e dall’altra l’ex presidente Lula, già noto alla nazione per i due mandati ottenuti. La campagna elettorale ha evidenziato una grande spaccatura del paese e ha generato un malcontento popolare che è degenerato molte volte in violenza.

Il governo, dopo gli scontri dovuti alle elezioni, ha deciso di limitare la vendita di armi da fuoco per scongiurare che le proteste tra fazioni differenti, già violente, degenerassero ulteriormente.

Due uomini completamente differenti, con una visione del mondo e degli obbiettivi da raggiungere diversi e opposti, che hanno preso parte ad una lotta elettorale all’ultimo sangue. Non si è mai vista in Brasile una reazione simile in merito alla politica del paese.

Da un lato troviamo Bolsonaro che rappresenta la destra, un uomo di provenienza militare che si è circondato di figure autoritarie e di provenienza militare. Dall’altro lato troviamo Lula che rappresenta la sinistra e che ha già guidato il paese per due mandati prima di essere arrestato per corruzione. Una lotta fatta di accuse reciproche che si è conclusa con il dibattito televisivo dove è emerso l’astio tra i due sfidanti.

Esito dei sondaggi

Questa notte, ore tre e trenta italiane, si è tenuto il dibattito tra Bolsonaro e Lula in diretta su Tv Globo. Il premier uscente ha accusato Lula di essere un criminale e ha utilizzato le parole “Bugiardo, ex detenuto, traditore della patria” il suo oppositore ha precisato che, invece di attaccarlo con false accuse, dovrebbe pensare alle accuse che sono state fatte ai suoi figli ma anche delle morti che ha provocato durante la pandemia dove, a causa di una sua posizione no vax, sono morte molte persone.

Mentre i due leader politici si scontrano pubblicamente la tensione aumenta tra la popolazione. Si basti pensare che un sondaggio brasiliano ha svelato che ben il 70% dei cittadini ha paura di ripercussioni e di essere aggredito in strada a causa della propria posizione politica.

L’ultimo sondaggio Datafolha ufficiale, pubblicato il 29 Settembre, ha evidenziato che l’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva è in vantaggio di 14 punti rispetto al presidente uscente Jair Bolsonaro. Sembra in base ai dati raccolti che Lula abbia il 48% delle preferenze che diventa il 50% se si escludono schede nulle e non valide contro il 34% di preferenze per il premier uscente.

Anche altri sondaggi recenti riportano la vittoria del ex premier Lula e sembrerebbe che possa avvenire già al primo turno senza dover procedere al ballottaggio del 30 ottobre. Il Brasile va verso le lezioni spaccato in due e la violenza sta spopolando in ogni angolo del paese con aggressioni e risse.