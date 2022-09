Ultimi giorni di maltempo: ad ottobre tornerà il sole

Gli ultimi giorni di settembre saranno caratterizzati dal maltempo soprattutto sul versante tirrenico del Sud e del Centro dell’Italia. Domenica, però, tornerà il sole in quasi tutto il Paese.

Il maltempo segnerà questi ultimi giorni di settembre, ma lascerà presto il posto ai raggi del sole. L’inizio di ottobre, infatti, farà ritornare anche il bel tempo: le temperature si alzeranno nuovamente, toccando addirittura i 32°C al Sud.

Maltempo previsto sia oggi che domani sul versante tirrenico

L’estate è davvero finita? Settembre è il mese che porta via la bella stagione, aprendo uno spazio per l’autunno: ma quest’anno sta portando via anche il sole, che sta già lasciando posto solo alle nuvole.

La parte occidentale dell’Italia, infatti, sarà invasa dal maltempo in questi ultimissimi giorni del mese. In particolare nel Lazio ed in Campania ci saranno probabilmente nubifragi tra oggi e domani, che non faranno altro che aggiungersi a quelli già verificatisi tra domenica e lunedì.

Partendo dalla Porta del Rodano, in Francia, la perturbazione sta arrivando in Italia, colpendo le regioni tirreniche soprattutto per adesso. Successivamente si dirigerà verso il Nord, che quindi non sarà immune dalle precipitazioni.

E non solo, perché in realtà la situazione clima attualmente è più instabile di quanto si pensi.

La situazione in tutto il Paese

A fornire un quadro più dettagliato della situazione ci ha pensato Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. Stando a quanto ha affermato, dalla Danimarca è partito un nucleo di aria fredda, arrivato poi nel Mediterraneo. Da questo ciclone saranno generate ingenti precipitazioni in tutto il Paese, ma soprattutto in alcune regioni, come le succitate Lazio e Campania, ma anche la Toscana e la Sardegna.

Basti pensare che oggi in quest’ultima regione è allerta meteo arancione, mentre è gialla in altre 11 addirittura. Queste sono Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Toscana, Marche, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Calabria.

Se qualcuno spera che ad ottobre la situazione possa migliorare – come spesso accade soprattutto nel Sud Italia, in cui abbiamo giornate calde di sole quasi come ad agosto – non si sbaglia poi così tanto. Le temperature infatti inizieranno ad aumentare, probabilmente già da domenica.

A Roma, ad esempio, già da lunedì la temperatura si aggirerà intorno ai 25 – 26°C, mentre al Sud potrebbe toccare addirittura i 32°C all’ombra.

Ricapitolando quindi, la situazione dovrebbe essere questa. Oggi, giovedì 29 settembre, ci saranno diverse perturbazioni su tutto il versante tirrenico del Centro e del Sud Italia. Domani, 30 settembre, i rovesci saliranno verso Nord, ma al contempo anche nel resto della penisola la situazione non migliorerà affatto. Sabato 1 ottobre invece qualcosa inizierà a smuoversi: ci saranno le ultime piogge tra il Centro ed il Meridione, mentre già nelle regioni settentrionali inizierà ad uscire il sole. Da domenica 2 ottobre, infine, tornerà il bel tempo in tutto il Paese, tranne al Sud: qui infatti il sole tarderà a tornare.