Roma: iniziano a Frascati le riprese di “Supersex”, con Rocco Siffredi

Il re del porno Rocco Siffredi si avventura nel nuovo progetto di una serie televisiva dal titolo Supersex, che racconta la sua vita e carriera.

Uno sguardo a tutto tondo attraverso la vita idi Rocco, interpretato magistralmente dall’attore romano Alessandro Borghi.

Supersex: la storia di Rocco Siffredi

Tanti fan già lo sapevano, per altri è una novità, ad ogni modo la nuova serie targata Netflix è in corso d’opera.

La storia è liberamente tratta dalla vera vita dell’attore e dalle sue testimonianze. Al centro di questa serie ci saranno aspetti inediti.

Si tratta di un racconto profondo e molto personale che ripercorre le tappe fondamentali della vita e della carriera, attraversando anche l’infanzia di Rocco.

Uscirà nel 2023 ma le riprese sono già iniziate nella bellissima cornice di Frascati, una frazione nel sud della Capitale, cuore dei Castelli Romani.

La creatrice del progetto, nonché la sceneggiatrice, è Francesca Manieri, che insieme ai registi Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, ha realizzato un lavoro che da molto tempo era in progetto ma non era effettivamente mai stato realizzato.

Il desiderio di raccontarsi e farsi conoscere è proprio di tutti gli essere umani e in questa nuova avventura, Rocco si è immerso a 360 gradi per mostrare in prima persona il suo vissuto, fatto anche di ricordi lontani ed episodi inediti.

Nelle 7 puntate previste, si intrecceranno la sua infanzia e gli anni attuali, passando ovviamente per quelli floridi a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta in cui è diventato l’attore porno numero 1 al mondo, vincitore anche di numerosissimi premi nell’ambito del cinema pornografico.

Come affermato dalla Minieri, Rocco non viene descritto come una macchina da sesso privo di sentimenti, come molti lo hanno giudicato in passato. Il racconto vuole invece essere un viaggio alla scoperta di chi è veramente Rocco, la sua famiglia, le sue origini.

Per il protagonista Alessandro Borghi, che sarà affiancato da Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni, si tratta di una nuova prestigiosa interpretazione che si aggiunge ad altri ruoli importanti della sua carriera, lo abbiamo apprezzato infatti in Suburra e Sulla mia pelle.

Ripercorriamo brevemente la figura di Rocco.

Brevi cenni sulla figura di Rocco

Rocco Siffredi non ha davvero bisogno di presentazioni, infatti se oggi il suo lavoro è prettamente quello di regista e operatore dietro le quinte dei set a luci rosse, a partire dagli anni 80 era l’attore più richiesto e pagato nel cinema hard.

Rocco Antonio Tano nasce a Ortona nel 1964 e con lo pseudonimo di Rocco Siffredi, si pone sulla scena pornografica internazionale e in alcune occasioni ha interpretato ruoli anche in film diversi.

Oggi ha una casa di produzione di film hard e una scuola in cui insegna ai giovani questo mestiere che, nonostante abbia dichiarato spesso di voler abbandonare, lo attira sempre come una invitante calamita.

La sua carriera inizia giovanissimo, parallelamente all’attività di modello. Nel 1982 infatti raggiunge il fratello a Parigi per lavorare nel suo ristorante e la sera dopo aver finito il turno, è solito frequentare i locali notturni.

In uno a luci rosse conosce il produttore porno Gabriel Pontello, che gli apre le porte al porno presentandolo al produttore Marc Dorcel e al regista Michel Ricaud.

Per un breve periodo lascia i set a luci rosse e continua solo come modello, fi quando la produttrice porno Teresa Orlowski lo contatta per farlo rientrare e in questo periodo lavora con nomi importanti in questo panorama.

Infatti, nel 1987 recita insieme a Moana Pozzi nel sua prima pellicola italiana, dal titolo Fantastica Moana, per la regia di Riccardo Schicchi.

Seguono anni d’oro per l’attore abruzzese: partecipa a moltissimi film, viene in contatto con personaggi famosi e riceve tantissimi premi in giro per il mondo.

Tuttavia il desiderio di Rocco è quello di stabilizzarsi e creare una famiglia, questo si concretizzerà a metà degli anni Novanta, quando conoscerà quello che sarà l’amore della sua vita.

Si chiama Rozsa Tassi e come lui è un’attrice porno che in quegli anni era molto attiva sulle scene hard e proprio in questo contesto si conoscono e si innamorano.

Precisamente, non proprio sul set di un film ma durante la manifestazione Hot d’or di Cannes in cui la ex Miss Ungheria lavorava come hostess.

I due cominciarono a conoscersi e l’attrazione era innegabile, soprattutto da parte di Rocco, che nel film che girò poco dopo le chiese di sostituire l’attrice principale, la quale venne meno.

La loro storia d’amore cominciò così e si consolidò sempre di più, fin quando il 16 maggio del 1994 si sposarono e pochi anni dopo arrivarono i figli Leonardo e Lorenzo.

Proprio per loro, Rocco annunciò agli inizi del 2000 di voler smettere di fare l’attore ma lo ritroviamo ancora sulle scene dai 40 anni in poi.

Oggi però la sua attività davanti alle telecamere a luci rosse è terminata ma continua quella dietro al macchina da presa, grazie alla sua agenzia di produzione, che promuove sempre nuovi talenti, come ad esempio la pugliese Malena.

Gli anni 2000 segnano anche un periodo importante per le comparse in altri generi di film e pubblicità varie.

Attendiamo ora on ansia la nuova serie per scoprire quello che ancora l’attore non aveva messo a nudo.