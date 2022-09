Ritrovata Giulia Lucia Pizzati: era stata portata in Inghilterra dalla mamma

È stata ritrovata la piccola Giulia Lucia Pizzati, la piccola di 5 anni scomparsa dal 25 settembre scorso.

A denunciare il fatto è stato il padre dopo che, in una giornata passata con la madre, non era rientrata.

La scomparsa di Giulia

Giulia Lucia Pizzati è una bellissima bambina di Vaccarizzo, in provincia di Catania e nella giornata di domenica è scomparsa misteriosamente.

I genitori della bambina sono separati e il giudice ha deciso che Giulia doveva rimanere con il padre e vedere la madre in giorni prestabiliti.

Così, come da accordi, la donna aveva preso Giulia il 23 settembre ma la sera di due giorni dopo, non l’aveva riportata e in un primo momento i pareri in merito alla scomparsa erano divisi.

Infatti dal momento che il telefono della donna era spento, si pensava che le due potessero essere in pericolo.

Il padre ha sporto subito denuncia per sottrazione di minore e parlando con le forze dell’ordine, ha riferito agli agenti che la separazione era stata molto tormentata ma la donna non aveva mai minacciato di portare via Giulia.

Nel frattempo su Facebook tutti i conoscenti della piccola e i familiari, compreso ovviamente il padre, hanno pubblicato diverse foto chiedendo a chiunque vedesse Giulia, di informare le autorità.

Ci sono state tantissime condivisioni della bambina e il suo volto con i grandi occhini scuri e i lunghi capelli neri è diventato i poco tempo virale.

Il ritrovamento

Fortunatamente, la vicenda di Giulia, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, si conclude al meglio, infatti la bambina è stata ritrovata.

Precisamente, è stata proprio lei che è riuscita a mettersi in contatto telefonico con il padre e gli ha riferito di stare bene e di trovarsi in Inghilterra.

Viene smentita così la prima ipotesi in cui si pensava che anche la donna fosse scomparsa, in realtà è stata proprio lei a organizzare la partenza, avvenuta poco dopo il prelevamento della bambina dalla casa del padre.

Infatti, con lei si è diretta all’aeroporto per prendere un volo per Londra, città dove attualmente la giovane mamma si trova con la figlia mentre tutti in questi giorni erano in angoscia per Giulia.

Ancora non si sanno i motivi del gesto ne come sia stato possibile portare Giulia fuori dall’Italia nonostante i numerosi controlli, tuttavia la donna ha affermato che tornerà per riportare la minore a Catania.

A indagare su questa vicenda è la Procura catanese e la mamma dovrà rispondere dell’accusa di sottrazione di minore.