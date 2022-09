Omicidio Annamaria Burrini: nuovi dettagli e un persona fermata

Annamaria Burrini venne trovata senza vita nella sua casa di Siena, alle porte del centro storico della città toscana.

L’81enne abitava in largo Sassetta ed è stata uccisa in circostanze sospette. Ora spunta il primo indiziato per il delitto dell’anziana.

L’omicidio di Annamaria Burrini

La donna è stata trovata morta nella sera del 27 settembre, all’interno del suo appartamento, messo completamente a soqquadro.

La signora sarebbe stata strangolata con una corda, anche se per affermare con sicurezza che questo sia l’oggetto bisognerà aspettare i risultati dell’autopsia disposta sulla salma.

Stando ai dati emersi, il corpo è stato rinvenuto sul letto di Annamaria Burrini e non sono stati rilevati segni di effrazione in nessun punto di accesso all’appartamento.

Non sono ancora certe le cause dell’omicidio ma dato questo dettaglio, probabilmente si è trattato di un furto anche se comunque gli inquirenti stanno vagliando ogni ipotesi e nulla viene escluso.

La Procura di Siena sta coordinando le indagini per omicidio in merito a questo fatto. Sul posto sono subito intervenuti Polizia e 118, anche se purtroppo la donna era già morta e non si è potuto fare nulla per salvarle la vita.

Il cadavere è stato ritrovato nella casa di Siena dove abitava da sola e sono stati i vicini a dare l’allarme secondo cui la donna non si vedeva da giorni.

Annamaria abitava al secondo piano di un palazzo vicino al centro storico di Siena ed era solita affittare una stanza della sua casa a persone diverse.

Proprio su questo elemento si sono concentrate subito le indagini, infatti gli agenti stanno analizzando le ultime persone ad aver soggiornato in casa di Annamaria.

L’unica parente della vittima è una sorella che vive nel nord Italia e dell’anziana trovata morta si sa solo che era titolare di una storica bottega in centro a Siena, poi dismessa.

Così, Annamaria si era ritirata dall’attività commerciale e grazie all’idea di affittare parte della sua casa, aveva una comoda entrata mensile oltre alla pensione.

I vicini e i conoscenti la descrivono come una persona riservata che aveva pochi contatti.

Fermato un uomo

Dopo 24 ore di indagini, le forze dell’ordine sono arrivate a una prima persona fermata, che ora si trova in caserma per rispondere alle domande degli agenti.

Fra le varie ipotesi degli investigatori c’è quella dal furto e quindi si sta cercando di capire se dalla casa possa essere stato sottratto qualche oggetto di valore o soldi.

La squadra mobile che si sta occupando del caso, sta valutando anche l’ipotesi del litigio.

Un primo passo avanti su quello che sembrava un omicidio con tanti punti di domanda senza una risposta, è stato fatto oggi.

Un uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, scattato in seguito all’interrogatorio a cui è stato sottoposto in questura.

Non è stata resa noto il rapporto fra l’uomo e la vittima, probabilmente però potrebbe trattarsi dell’ultima persona che era in affitto presso il suo appartamento, un cittadino dell’est Europa.