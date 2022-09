Lenzuola, come sbiancarle: butta questo in lavatrice | Torneranno bianchissime

Ecco che vi sveliamo come sbiancare le vostre lenzuola direttamente in lavatrice. Splenderanno di un bianco incredibile.

Continuate a leggere per scoprire il metodo più efficace per sbiancare le vostre lenzuola. Non lo abbandonerete più.

Come ottenere lenzuola bianchissime

Le lenzuola bianche sono molto belle, ma è molto difficile mantenerle di questo colore così puro. Nel corso dei giorni e a causa dell’effetto del sudore, della polvere e dell’attrito con altri indumenti, il bianco può diventare giallastro e far sembrare le lenzuola appannate.

In questo articolo vi diamo alcuni trucchi per sbiancare i capi bianchi e restituire loro quel bianco originale che è così bello e lucente. Ti aiuteremo a raggiungere questo obiettivo.

Prenditi cura dei tuoi capi bianchi e non mescolarli con altri vestiti quando li lavi. Scegli il metodo che più ti piace per sbiancare i capi di colore bianco giallastro e, al termine del processo, lava i tuoi capi per risultati ottimali.

Ci sono alcuni consigli per evitare che i tuoi vestiti bianchi assumano quel tono giallastro che ti infastidisce così tanto. Tieni presente quanto segue per evitare di sbiancare le lenzuola bianche sporche.

Non utilizzare prodotti per la pulizia chimica su capi in poliestere: questo può macchiarle. Non indossare profumi, deodoranti o creme quando ti appoggi a un lenzuolo bianco. Lava sempre il bianco con il bianco: se mescoli vestiti bianchi con vestiti colorati, possono sbiadire e macchiare i vestiti bianchi.

Ogni volta che puoi, asciuga i tuoi vestiti al sole: i raggi UV sono sbiancanti per natura! Ma come fare a sbiancare i vestiti e le lenzuola bianche? Ecco che di seguito ve lo sveliamo.

Ingredienti sbiancanti a casa vostra

Ci sono diversi trucchi per sbiancare i vestiti bianchi in casa, con prodotti che tutti abbiamo. Alcuni di questi puoi aggiungerli direttamente in lavatrice.

In un secchio d’acqua, aggiungi un po’ di perossido di idrogeno a 30 volumi. Metti i tuoi vestiti bianchi e lasciali in ammollo per 2 ore. Sciacquare e lavare il capo come di consueto.

E poi c’è il latte. Questo metodo è speciale per sbiancare i vestiti di cotone bianco. Metti il ​​capo in un secchio e lascialo a bagno nel latte per un paio d’ore. Quindi risciacquare e lavare il capo in lavatrice.

Anche il succo di limone è molto buono per sbiancare i tuoi vestiti bianchi. Far bollire un litro d’acqua e aggiungere il succo di 2 limoni. Metti a bagno l’indumento per mezz’ora. Strofinare per rimuovere le macchie e risciacquare il capo. Infine, lava il capo come al solito.

Uno dei migliori consigli su come sbiancare un capo di cotone bianco è scegliere un buon sapone per il processo di lavaggio. Riempi d’acqua il lavandino o il secchio e aggiungi 60 ml di sapone in polvere.

Lascia i tuoi vestiti bianchi in ammollo per 2 ore. Quindi risciacquare il capo e lavarlo normalmente in lavatrice o a mano. Non lasciare che i tuoi vestiti ingialliscano e sembrino appannati! Applica questi metodi frequentemente per mantenere i tuoi capi bianchi più a lungo.

Alcuni prodotti naturali come latte, succo di limone o aceto bianco sono molto efficaci per sbiancare i vestiti bianchi in casa. Dopo aver eseguito il metodo di sbiancamento, lavare il capo con per rimuovere ogni traccia di sporco e lasciare i capi come nuovi.

I raggi del sole agiscono come un agente sbiancante. Asciuga i tuoi vestiti bianchi all’aperto e lascia che ricevano la luce solare diretta.