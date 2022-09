Cina, proteste senza precedenti contro il governo

Cina, in questi giorni si sta verificando qualcosa che il mondo non è abitato a vedere ma che i social stanno mostrando nitidamente. I cinesi si scagliando contro il governo.

I cittadini cinesi ci hanno insegnato molto distante la pandemia, sia a livello di rispetto delle norme sia per quanto riguarda il successo della lotta al virus. Ma negli ultimissimi giorni qualcosa sta cambiando in maniera decisiva e i cinesi non sono più ben disposti verso il governo.

Cina, proteste mai viste prima

In Cina negli ultimi giorni la popolazione si è alzata in piedi ha manifestato in strada in maniera violenta, cosa che è alquanto inedita e ha sollevato l’attenzione internazionale.

I media internazionali mostrano cittadini cinesi in strada intenti a protestare contro il lockdown e lo fanno gridando in strada contro le forze dell’ordine che hanno ordini ben chiari dal governo sul preservare la quarantena.

Si tratta dei cittadini cinesi nella zona di Shenzhen che si scagliando contro l’operazione ‘zero covid’. Tutto è scoppiato martedì quando le autorità governative hanno ordinato ai cittadini di tre distretti di rimanere chiusi in casa dopo che sono state rivelate dieci infezioni da Covid.

Sono lontani i tempi in cui si guardava con stupore il rigore della Cina nell’attenersi scrupolosamente alle regole imposte. I cittadini cinesi hanno avuto le norme più restrittive ma si sono dimostrati diligenti e rispettosi ma lo scenario che emerge dai video di questi giorni parla di una realtà arrivata allo stremo.

Le proteste in Cina mostrano cittadini stanchi di restare isolati nonostante la pandemia sia sotto controllo. Il governo cinese, però, precisa che se la nazione ha messo all’angolo il Covid proprio grazie a misure rigide.

Il popolo però si è infiammato e le proteste si stanno allargando a macchia d’olio nelle ultime ore.

La reazione del governo cinese

Le proteste in Cina hanno mostrato la popolazione stressata e indispettita dopo due anni di chiusura. Il governo però non accenna a indietreggiare riguardo alle misure di prevenzione prese.

Questo sopratutto perché ci troviamo in un momento politico cinese particolare dato che il 16 Ottobre si terrà il Congresso del Partito Popolare Cinese. Il presidente Xi cercherà di ottenere il terzo mandato e questo causa una rigidità maggiore nel rispetto delle norme per non apparire debole agli occhi della Cina.

La manovra ‘zero covid’ prevede che i cittadini siano confinati negli appartamenti e che vengano effettuati test ripetuti ad ogni condomino. Ciò che mette in cattiva luce la manovra è il non poter accedere a cure mediche e anche la scarsità di generi alimentari ha messo in ginocchio per molti mesi i cittadini.

Nell’ultimo lockdown di quest’anno a Pechino, durato due mesi, si sono verificati molti disagi per la mancanza di beni alimentari e anche morti per l’impossibilità di accedere alle cure mediche.