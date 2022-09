Bonus famiglia, 3.000 euro in arrivo per queste madri: come ottenerlo

Incredibile bonus famiglia pari a 3000 euro: ecco i requisiti anagrafici e reddituali che devono essere rispettati. Ecco come ottenerlo.

Con la crisi economica e con il carovita le famiglie italiane chiedono bonus e sostegni economici al Governo italiano. In particolare, sono le famiglie con i figli ad avere più bisogno di un aiuto economico. Per i nuclei familiari con i figli è in arrivo un ricco e sostanzioso bonus, il cui importo è pari a tremila euro. Il bonus famiglia pari a 3000 euro spetta ad ogni famiglia residente in una certa Regione d’Italia, che ha confermato l’agevolazione economica per sostenere quei nuclei che devono sostenere le spese relative al pagamento della retta scolastica. Scopriamo in questa guida a chi spetta il bonus famiglia pari a 3000 euro e come ottenerlo.

Bonus famiglia pari a 3000 euro: a chi spetta?

Se i fondi per il bonus asilo nido erogato dall’INPS sono esauriti, in una Regione italiana nel Meridione italiano è in arrivo un nuovo incentivo per i nuclei familiari con i figli di età compresa tra 0 e 3 anni. Questo nuovo bonus famiglia consente di sostenere le spese di iscrizione e frequenza della scuola per i propri figli di età inferiore ai 36 mesi.

Bonus famiglia 3000 euro: confermato per i residenti di questa Regione

Il bonus famiglia 3000 euro spetta a tutti i nuclei familiari con figli di età compresa tra 0 e 3 anni che risiedono in Campania. I bambini con età inferiore ai 3 anni dovranno risultare iscritti presso una delle scuole situate sul territorio campano. Anche i genitori dei bambini dovranno avere la residenza presso uno dei Comuni della Campania.

Bonus famiglia 3000 euro: i requisiti reddituali

Per vedersi erogato il bonus famiglia è necessario rispettare i seguenti limiti reddituali:

bonus pari a tremila euro per i residenti campani che hanno un Isee inferiore a 25.000 euro,

bonus pari a 2500 euro per i residenti campani con ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro,

bonus pari a 1500 euro per le famiglie campane che hanno un ISEE superiore a 40.001 euro.

Bonus famiglia 3000 euro: come presentare la domanda?

Per vedersi erogato il bonus famiglia è necessario rispettare i requisiti sopra indicati e presentare la domanda. Al momento il bando ufficiale non è stato ancora pubblicato sul sito della Regione Campania. Pertanto, bisogna attendere il prossimo mese la pubblicazione del bando.