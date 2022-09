Ecco che oggi vi sveliamo come preparare dei bocconcini rustici di ispirazione tedesca, perché hanno al loro interno proprio il tradizionale wurstel.

Il freddo sta arrivando e con lui delle ricette pronte a riscaldarci il cuore. Una di queste è quella dei bocconcini di wurstel con pomodoro e altri ingredienti semplicissimi e facili da reperire.

Se avete voglia di cucinare un piatto semplicissimo ma buonissimo, non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire gli ingredienti e il procedimento per preparare questi deliziosi bocconcini, che siamo sicuri che non dimenticherete.

Un piatto tradizionale tedesco

La cucina tedesca è forse una delle meno citate nelle guide turistiche, perché non gode degli stessi riflettori della cucina italiana, spagnola o francese.

In realtà, la cucina tedesca non ha nulla da invidiare alle altre cucine. Ecco perché oggi abbiamo deciso di condividere con voi una ricetta chiamata pasta sfoglia al wurstel di Francoforte con formaggio.

Dei bocconcini davvero saporiti, che potete preparare per spuntini mattutini o pomeridiani. E’ un cibo secco e veloce, ha la sua magia, perché ha un sapore delizioso.

Ecco di seguito gli ingredienti:

260 grammi di sfoglia

5 fogli di pasta sfoglia di Francoforte

Pesto di pomodoro a temperatura ambiente

a temperatura ambiente Aglio in polvere

Cipolla in polvere

Mozzarella a piacere

Origano

1 uovo

4 wurstel

Ora che avete conosciuto la lista degli ingredienti, continuate a leggere il nostro articolo per scoprire il facilissimo procedimento. Vi guideremo passo dopo passo verso la realizzazione di questa ricetta assolutamente imperdibile.

Il procedimento dei bocconcini

Siete pronti? Raccogliete i vostri fogli di pasta sfoglia per lasciarli interi. Lasciar riposare per circa 15 minuti.

Stendete la pasta e aggiungete su ogni lato un wurstel fino ad ottenere un quadrato. Ricopriteli con impasto stesso. Inoltre mescolate il pesto al pomodoro e aggiungete aglio e cipolla in polvere per ottenere una salsa tipo pizza.

Adagiatela su una teglia foderata di carta da forno e aggiungete di salsa di pomodoro all’interno del quadrato. Sopra la salsa, aggiungete i pezzi di un’altra salsiccia di wurstel e aggiungete la mozzarella.

Coprire con strisce di pasta sfoglia e spennellare con il tuorlo di un uovo. Portare il forno a 210°C e lasciare lì i bocconcini per circa 20 minuti. Quando togliete dal forno la vostra pietanza, potete aggiungere anche un po’ di origano.

Siamo sicuri che il vostro piatto farà uscire matti tutti i vostri commensali. Fateci sapere se avete deciso di metterlo in pratica. E’ un piatto semplicissimo e veloce da preparare, perfetto per essere consumato dai più grandi come dai piccini.

Può essere usato per i viaggi fuori porta, per delle merende veloci e per degli spuntini a scuola o in ufficio.