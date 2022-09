Napoli: Marcello Toscano trovato morto nel cortile di una scuola

Si indaga per omicidio in merito alla morte dell’insegnante Marcello Toscano, trovato senza vita nel cortile di una scuola.

Sul suo corpo c’erano ferite riconducibili a un’arma bianca ma è ancora giallo sulla morte dell’insegnante di sostegno.

La morte di Marcello Toscano

Marcello Toscano era un insegnante di sostegno che lavorava in una scuola a Melito, una frazione di Napoli.

Il suo corpo è stato ritrovato dietro a un cespuglio, proprio nel cortile di quell’istituto dove ogni giorno si recava a lavoro.

Ex consigliere comunale di Mugnano, Toscano era molto conosciuto in zona e a trovare la salma è stato il figlio, il quale non avendo più notizie di lui si era recato nella scuola.

Non poteva denunciare la scomparsa poiché non erano passate le tradizionali 24 ore e così l’unica cosa che poteva fare era andare a cercarlo nei luoghi che il padre frequentava.

Ha chiesto all’interno della struttura ma nessuno sapeva dargli risposte utili a capire dove fosse, quindi ha avuto l’idea di cercarlo nel cortile e infatti, il corpo dell’insegnante era nascosto dietro a un cespuglio.

L’ex consigliere comunale, sposato e con 2 figli, è stato trovato morto nella stessa scuola dove a maggio un 13enne venne ferito con un’arma da taglio alla schiena.

Fu un compagno di classe a commettere il gesto e ancora prima, una bambina di 11 anni venne aggredita nei bagni.

Le indagini

Il figlio, scioccato per l’orribile spettacolo che si è trovato davanti, ha avvisato insieme ai colleghi del padre, le forze dell’ordine.

I Carabinieri di zona sono subito giunti sul luogo del ritrovamento e hanno sequestrato l’area per condurre i rilievi. Il corpo è stato preso in carico dal medico legale che disporrà l’autopsia per capire come è morto l’ex consigliere comunale.

Secondo i primi dati emersi, sulla salma ci sono diverse ferite riconducibili a un’arma bianca.

Gli inquirenti si stanno concentrando sulle telecamere di sorveglianza della scuola e dei dintorni per ricostruire l’accaduto e stanno ascoltando le ultime persone ad averlo visto vivo.

Una prima ipotesi formulata dagli agenti è quella dell’aggressione, tuttavia se così fosse sarebbero da accertare le motivazioni del gesto.

Come abbiamo detto, la scuola non è nuova a episodi di violenza ma mai era avvenuto un fatto simile, per questo l’elemento fondamentale è ricostruire esattamente il tragitto dell’uomo fino alla scuola e capire chi abbia incontrato cercando quindi di risalire all’aggressore.