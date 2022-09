Uragano Ian, meteorologi in allerta per Cuba e Florida

Uragano Ian, massima allerta tra i meteorologi che riferiscono, tramite un comunicato via Twitter, che questo evento rischia di trasformarsi in uno dei peggiori degli ultimi anni.

Tra le zone maggiormente a rischio sono Cuba, dove l’uragano Ian ha già toccato terra, ma anche la Florida, che attende una delle tempeste più spaventose mai viste prima. Le autorità locali avvisano la popolazione da giorni ma nelle ultime ore il tifone ha preso potenza e forza e spaventa gli esperti.

Uragano Ian, massima allerta a Cuba

L’Uragano Ian ha acquisito forza e potenza nelle ultime ore e la sua classificazione è passata da tempesta tropicale all’attuale classificazione ovvero uragano di potenza 3. La situazione sta peggiorando in maniera repentina e le immagini diffuse dalla Nasa, questa mattina, mostrando una tempesta di dimensioni eccezionali e in fase di crescita.

Nonostante gli scienziati abbiano diramato ripetuti annunci, il tifone è arrivato prima del previsto e ha colpito la parte occidentale di Cuba, dove però la popolazione si stava ancora attrezzando per poi scappare. 50.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case a Pinar del Rio e i funzionari locali hanno predisposto 55 alloggi per ospitare gli sfollati.

Questa zona è una delle più rinomate per la coltivazione del tabacco e i cittadini hanno cercato di proteggere le colture con i mezzi a disposizione per scongiurare la perdita dell’intero raccolto.

I primi venti che hanno toccato terra lo hanno fatto a 225 chilometri orari e la tempesta, trasformata ora nell’Uragano Ian, ha causato onde altre oltre 5 metri. Le paure degli esperti del centro nazionale per gli uragani sono relative a smottamenti e frane data la quantità di pioggia prevista nei prossimi giorni.

La tempesta punta ora anche alla Florida

L’Uragano Ian ha sconvolto i meteorologi per la sua capacità di trasformazione e per quanta forza sta acquisendo. Le previsioni non annunciano nulla di buono ma anzi l’uragano potrebbe toccare le coste della Florida con potenza elevata a 4. La preoccupazione sta aumentando e le alte cariche pubbliche si stanno mobilitando in maniera da poter prevenire il più possibile.

Il governatore della Florida, DeSantis, ha avvisato i cittadini che nelle prossime 48 ore si verificheranno piogge intensissime che porteranno ad allagamenti mai visti prima e catastrofici.

Sono state chiamate anche forze militari e che sono 5.000 i soldati allertati in previsione della catastrofe causata l’uragano Ian.

Dopo allerta dei meteorologi la popolazione ha preso d’assalto tutti i centri commerciali, i supermercati e i piccoli negozi sono stati presi d’assalto. Sono subito esauriti i beni alimentari ma anche farmaci e beni di prima necessità. I cittadini si apprestano a mettere in salvo il più possibile dalle abitazioni e dagli ambienti di lavoro.