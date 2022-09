“Ti amo da morire”, Totti: la prima dichiarazione d’amore davanti a tutti | FOTO

Francesco Totti, uno dei volti più noti e chiacchierati dell’ultimo periodo. In questi ultimi mesi è stato al centro dell’attenzione a causa della fine del matrimonio con Ilary Blasi e per la sua nuova storia d’amore con Noemi Bocchi. Nelle scorse ore è arrivata la prima dichiarazione d’amore dopo tempo: scopriamo di più.

Come in molti saprete, oggi 27 settembre Francesco Totti compie 46 anni. Per l’ex calciatore della Roma sta vivendo il primo compleanno senza Ilary Blasi. I due, dopo più di 20 anni insieme si sono detti per sempre addio, proprio qualche mese fa. E’ un compleanno molto particolare per lui, ma non è mancato l’affetto e le dediche d’amore in questo giorno importante per Francesco.

Da qualche mese, al suo fianco c’è la bellissima Noemi Bocchi, di cui è innamoratissimo. Una storia che è ancora al centro delle polemiche. Nelle scorse ore, Totti ha ricevuto una dedica dolcissima da parte di una persona molto importante per lui: scopriamo di chi si tratta, non ci crederete mai.

Francesco Totti, il primo compleanno senza Ilary Blasi

Francesco Totti, oggi compie 46 anni, infatti, è nato il 27 Settembre del 1976. Un compleanno particolare per l’ex Capitano della Roma. In questi ultimi mesi è stato al centro dell’attenzione mediatica a causa della sua tormentata vita privata.

Lo scorso luglio, dopo 20 anni d’amore con Ilary Blasi, si è separato dalla conduttrice. La trattativa del divorzio è ancora aperta ed è molto riservata. Anche se le indiscrezioni e i gossip sulla fine del loro matrimonio spuntano sempre.

A parlare e a lanciare scoop incredibili è stato proprio il migliore amico di Francesco Totti, Alex Nuccetelli, che proprio nelle scorse ore ha ricevuto una querela da Ilary Blasi. Lo staff della conduttrice, attraverso un comunicato, ha fatto sapere:

“Ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli, a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”.

La situazione si fa sempre più critica, ma oggi per Francesco Totti è un giorno speciale e si sta dedicando principalmente all’affetto delle persone che lo amano. La dedica d’amore di poco fa, non è passata inosservata sui social: scopriamo di più.

La dedica d’amore a Francesco Totti

In questo giorno così importante, l’ex capitano della Roma ha ricevuto diversi messaggi di auguri. I più profondi sono stati quelli dei suoi due figli: Chanel e Cristian. Malgrado la situazione difficile che la loro famiglia sta attraversando, i due hanno manifestato tutto il loro affetto sui social.

Il primogenito ha condiviso nelle sue storie IG una foto di lui e di suo padre al centro del campo da calcio, ha scritto: “Auguri vita, ti amo da morire!”. Una dedica davvero bellissima. Non solo, anche Chanel ha pubblicato una foto sui social con Francesco Totti e ha speso delle parole dolcissime per suo papà: “Auguri all’unico uomo della mia vita. Ti amo tantissimo”.