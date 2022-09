Paola De Micheli: candidata alla guida del Pd

Paola De Micheli si candida alla guida del Pd dopo l’annuncio della rinuncia da parte di Letta.

Notizia di poco fa, ma non di poco conto, che ha già scosso il mondo della politica. La deputata del Partito Democratico De Micheli ha annunciato che si candiderà al comando del partito. Una donna che è stata parte integrante del governo Conte come Ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture. Dal 7 gennaio 2022 è responsabile nazionale del partito democratico per l’attuazione del pnrr.

È attualmente la prima donna a scendere in campo anche se non si esclude che Elly Schlein possa prendere parte alla corsa per la poltrona dei dem, nonostante non sia nemmeno iscritta al partito. In via ufficiosa in corsa anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci.

Paola De Micheli ha afferma di volersi impegnare in qualcosa di importante e nel quale crede profondamente. Il suo obbiettivo è analizzare e capire gli errori commessi ma soprattutto ritrovare l’identità del Partito Democratico che è fondamentale per andare avanti uniti.