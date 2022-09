Nuovo bonus famiglia 5000€, preziosissimo regalo in arrivo: come si richiede

By

Ecco che vi sveliamo come ottenere il bonus famiglia 5000€ nel caso in cui abbiate bisogno di questi fondi per le spese familiari.

Negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare dei bonus statali erogati dall’Italia per le famiglie.

Tutti si chiedono quali sono i migliori e come ottenerli. Ecco che oggi vi parliamo di uno che sicuramente farà gola a molti per la sua cifra. Stiamo parlando di ben 5000 euro.

La crisi in Italia e in Europa

In questi ultimi mesi stiamo vivendo una crisi senza precedenti. Da quando è scoppiata la pandemia sono crollate le finanze della maggior parte delle famiglie italiane assieme alle imprese che hanno dovuto chiudere in quanto le perdite hanno superato i guadagni.

Questa è una crisi che sta vivendo principalmente l’Italia, ma che possiamo trovare in generale in qualsiasi stato d’Europa. Il principale motivo è, come abbiamo detto, la pandemia, ma anche gli sviluppi politici nazionali e internazionali degli ultimi mesi.

Stiamo parlando naturalmente della guerra in Ucraina. L’invasione da parte della Russia ha sconvolto gli equilibri internazionali, essendo entrambi Paesi chiave per gli scambi commerciali e per il rifornimento delle materie prime.

Abbiamo notato un aumento dei prezzi incontestabile ed è anche per questo che ora gli italiani hanno bisogno di ricevere aiuti statali.

Come ricevere il bonus famiglia 5000€

Ad erogare il bonus è la regione italiana della Val d’Aosta, che vuole tutelare i suoi abitanti e aiutarli a far fronte ai costi sempre più elevati.

Sappiamo però che anche le altre regioni italiane si stanno mobilitando e che presto erogheranno anche loro dei bonus per i loro cittadini.

Questi €5000 pensati dalla Val d’Aosta saranno destinati a tutte quelle persone interessate a svolgere dei corsi di formazione che preparano lavoratori di svariati settori.

I corsi dovranno concludersi entro il 31 dicembre del 2029. Dal momento della richiesta, bisognerà aspettare circa tre mesi per ricevere i €5000.

La richiesta va fatta esclusivamente online compilando un modulo e allegando una marca da bollo da 16 euro.

E voi conoscevate il bonus in questione? Avete la fortuna di essere abitanti della regione Val d'Aosta e quindi di riceverli?