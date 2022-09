Milano: coppia down non trova casa a causa della disabilità

By

Una triste storia quella di Paolo e Carlotta, la coppia down che da più di un anno non riesce a trovare casa in affitto.

I due sono milanesi, autonomi e ed entrambi lavoratori ma incontrano difficoltà a causa delle loro condizioni di disabilità.

La storia di Paolo e Carlotta, coppia down di Milano

Fidanzarsi e convivere, questo il sogno di tutte le coppie ma purtroppo ci sono alcune realtà crudeli con cui ancora nel 2022, molte persone come Paolo e Carlotta devono fare i conti.

I due sono due giovani milanesi con il sogno di andare a vivere insieme nella loro città, quella che li ha visti crescere insieme come coppia.

Li vediamo felici in molti scatti su Facebook e pensiamo, cosa c’è di più bello di una coppia che si ama?

Il desiderio di normalità dei due ragazzi però è interrotto da alcuni anni in cui la loro estenuante ricerca di una casa in affitto non conduce a nessun risultato.

Affitto che, ricordiamo, pagherebbero senza problemi poiché sono entrambi autonomi e lavoratori, nonostante la loro condizione di down.

Sembra essere proprio questo il dettaglio che fa storcere il naso alle persone che entrano in contatto con loro per motivi legati alla casa.

Quando infatti i proprietari scoprono che si tratta di una coppia down, si tirano indietro spaventati da un normale desiderio di convivenza che in realtà, non è più così naturale.

La denuncia sui social

I protagonisti di questa vicenda sono Carlotta Sganga e Paolo Sesana, rispettivamente 39enne impiegata in un’agenzia del lavoro e 35enne dipendente di un fast food.

Lei vive i un appartamento con altri ragazzi down mentre lui abita con la madre a Cinisello Balsamo.

I due sono fidanzati da 5 anni e da un anno desiderano convivere ma i loro contratti a tempo indeterminato non sono sufficienti e nemmeno il fatto di saper badare perfettamente a loro stessi.

Questi dettagli ovviamente sono stati ampiamente confermati dalle famiglie e dall’associazione che li segue ma non c’è verso di convincere nessun proprietario.

Paolo e Carlotta condividono l’amore per lo sport, infatti lui gioca a basket e lei pratica karate. Vorrebbero condividere in realtà molto di più ma il sogno di un tetto comune si fa sempre più lontano perché la disabilità sembra essere un ostacolo.

Sono stati proprio loro a denunciare tutto ciò sui social, affermando che al momento della caparra, quando i proprietari delle case scoprono la loro condizione di down, fanno marcia indietro.

La madre di Carlotta ha addirittura raccontato al Corriere della Sera che una donna proprietaria di un appartamento al quarto piano le ha detto di non poter rischiare che in un momento di poca lucidità si buttino dalla finestra.

Presto Paolo e Carlotta si sposeranno e sono ancora alla ricerca del loro nido d’amore nel milanese, possibilmente nei pressi delle zone dove sono i loro amici, che sempre li hanno sostenuti e continuano a farlo anche in questa assurda vicenda.